La saison 1 de The Last of Us adaptera son premier jeu, mais s’écartera considérablement dans certains épisodes

Neil Druckmann a révélé quelques détails concernant la prochaine adaptation HBO d’un jeu vidéo acclamé par la critique, Le dernier d’entre nous, y compris le détail que la première saison de la série «s’écartera grandement» du matériel source. Mais n’ayez crainte, car ces écarts ne se produiront que lorsque cela sera nécessaire, Druckmann révélant également que l’émission soulèvera également des lignes de dialogue directement du jeu.

« Les choses restent parfois assez proches. C’est drôle de voir mon dialogue à partir des jeux dans les scripts de HBO. Et parfois, ils s’écartent considérablement pour un bien meilleur effet parce que nous avons affaire à un support différent. »

Alors que l’adaptation s’éloignera des jeux à certains moments, Druckmann a assuré aux fans que Le dernier d’entre nous adhérera toujours à ce qui est important dans l’histoire et les personnages. « Nous avons longuement parlé [that season 1 of the show is going to be [the first game]», A expliqué Druckmann, notant que pour lui et son collègue écrivain et producteur Craig Mazin,« les fondements philosophiques de l’histoire »étaient la chose essentielle pour bien faire l’adaptation.« En ce qui concerne les choses superficielles, comme le devrait [a character] porter la même chemise à carreaux ou la même chemise rouge? Ils peuvent ou non y apparaître, c’est bien moins important pour nous que de savoir qui sont ces personnes et le cœur de leur voyage. « Nul doute que cela ne fera aucun doute que les amateurs de chemises à carreaux seront furieux.

Développé par Naughty Dog et publié par Sony Computer Entertainment, Le dernier d’entre nous trouve des joueurs comme Joel, un passeur chargé d’escorter une adolescente, Ellie, à travers les États-Unis post-apocalyptiques. Les joueurs doivent utiliser des armes à feu et des armes improvisées, ainsi que des tactiques furtives et autres, afin de se défendre contre des humains hostiles et des créatures cannibales infectées par une souche mutée du champignon Cordyceps qui s’est répandue dans tout le pays.

Le dernier d’entre nous est maintenant considéré comme l’un des jeux vidéo les plus acclamés par la critique de tous les temps, les critiques louant son récit et sa caractérisation approfondis, des éléments qui devraient passer facilement des pixels d’un jeu vidéo à une adaptation en série en direct.

Mazin, qui est surtout connu pour son travail exemplaire sur les séries HBO Tchernobyl, a également assuré aux fans dans le passé que la série honorerait la tradition des jeux au lieu de tenter de les reconfigurer. «Je pense que les fans de quelque chose s’inquiètent du fait que, lorsque la propriété est autorisée à quelqu’un d’autre, ces personnes ne la comprennent pas vraiment ou vont la changer», a-t-il déclaré. « Dans ce cas, je le fais avec le gars qui l’a fait [Druckmann], et donc les changements que nous apportons sont conçus pour compléter et étendre les choses, non pas pour annuler, mais plutôt pour améliorer. «

Les adaptations de jeux vidéo sont si rarement bonnes qu’il est difficile de ne pas s’inquiéter de la façon dont une franchise aussi aimée que Le dernier d’entre nous sera gérée, une inquiétude qui ne manquera pas d’être exacerbée par l’idée que l’émission s’écarte du matériel source. Mais, avec Druckmann et Mazin à bord, ainsi que Pedro Pascal, Bella Ramsey comme Joel et Ellie, Le dernier d’entre nous a certainement le potentiel de vivre à la hauteur de l’héritage du jeu. Cela nous vient de l’IGN.

Sujets: The Last of Us, Jeux vidéo, HBO Max