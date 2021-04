La saison 1 de Star Trek: Lower Decks se déforme sur Blu-ray le 18 mai

L’hilarité spatiale associée à la nouvelle série animée « Star Trek » de Paramount +, « Star Trek: ponts inférieurs , « a été un autre point positif dans la gamme d’offres originales de science-fiction du réseau de streaming.

Présenté par « Rick et Morty » et « Opposés solaires « Le créateur Mike McMahan et le producteur exécutif Alex Kurtzman ( » Star Trek: Discovery « , » Star Trek: Picard « ), le spin-off de 10 épisodes sur le thème des adultes a été lancé le 20 août 2020 et s’est déroulé jusqu’au 8 octobre 2020. Une deuxième saison devrait débuter en 2021.

Désormais, la première saison se dirige vers sa sortie officielle sur Blu-ray, DVD et Steelbook le 18 mai et Paramount Home Entertainment vient de proposer une nouvelle bande-annonce mettant en évidence les fonctionnalités spéciales exclusives de la collection, le contenu des coulisses, les interviews des acteurs et de l’équipe. , des scènes supprimées et étendues, et bien plus encore.

Mettez le cap sur la «frontière la plus amusante» dans la première saison de «Star Trek: Lower Decks», le spin-off animé de Trek destiné aux adultes par les créateurs de Rick et Morty.

Le groupe de featurette intitulé « Lower Decktionary » est particulièrement intéressant, une exploration en plusieurs parties de la musique, de la conception artistique, du processus d’animation de la série, ainsi qu’un aperçu en avant-gardiste du panier rempli d’œufs de Pâques de la série.

« Star Trek: Lower Decks » se déroule en 2380 et raconte les mésaventures de la classe ouvrière, équipage de soutien non officier servant sur l’un des navires les moins connus de Starfleet, l’USS Cerritos. Les enseignes Mariner, Boimler, Rutherford et Tendi jonglent entre les tâches de service actif et leur vie sociale tandis que le vaisseau spatial est assailli par une multitude d’anomalies cosmiques.

« Star Trek: Ponts inférieurs: Saison 1 « arrive en vidéo domestique le 18 mai et est livré au format (16×9) avec sous-titres anglais SDH et offre un son Dolby Digital 5.1 en anglais.

