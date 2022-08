La saison 1 de MultiVersus Next Fighters, Black Adam And Stripe, a commencé par une annonce choquante

Une déclaration choquante présente MultiVersus‘ première saison.

La première saison du contenu MultiVersus a commencé lundi et les joueurs ont reçu deux combattants fraîchement confirmés en bonus inattendu. Selon de nouvelles illustrations pour le combattant de plate-forme compétitif de Premiers jeux du joueur et Warner Bros., Black Adam de l’univers DC et Stripe de Gremlins font leur chemin vers MultiVersus.

Dans MultiVersus, Black Adam rejoint le méchant DC Harley Quinn, les super-héros Batman, Superman et Wonder Woman. Bien sûr, la sortie de Black Adam en salles coïncide avec l’arrivée dans MultiVersus de l’ancien méchant et ennemi juré de Captain Marvel. La date de sortie de Black Adam dans MultiVersus n’a pas encore été annoncée, malgré la sortie en salles prévue du film en octobre.

L’introduction de Stripe dans MultiVersus non plus, bien que les supporters de Gremlins seront ravis de causer des problèmes en tant que mogwai-nourri après minuit à un moment donné cette saison. Sans aucun doute, les fans de Gremlins 2: The New Batch sont curieux de savoir si et quand Player First publiera le skin Greta pour Stripe.

Avant de rejoindre le free-to-play de type Smash jeu de combat, Black Adam et Stripe devront attendre les deux nouveaux venus confirmés de MultiVersus, Rick et Morty de Rick et Morty. Morty rejoindra MultiVersus le 23 août, ce qui est une excellente nouvelle.

Une devise premium achetée sur le marché du jeu gratuit ou une devise du jeu acquise via le jeu peut être utilisée pour débloquer l’un des 17 personnages actuellement disponibles dans MultiVersus. Des personnages comme Harry Potter, Fred Flintstone et Gizmo de Gremlins allaient faire leur apparition dans le jeu, selon une fuite de données datant de mars.

Au moins pour un étranger, l’autre ajout est beaucoup moins perceptible. Stripe, l’antagoniste étrange et impitoyable de la comédie d’horreur noire de 1984 qui a doublé en tant que film familial et avait suffisamment de violence pour influencer la création de la cote PG-13 aux États-Unis.

Sur le Playstation 4, PlayStation 5, ordinateur Windows, Xbox One et Xbox Series X, MultiVersus peuvent être téléchargés.