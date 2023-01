La saisissante proposition de Sylvester Stallone à Pamela Anderson que la blonde a révélée dans son documentaire Netflix

célébrités

Pamela Anderson a révélé de nombreux secrets dans son nouveau documentaire Netflix et l’un d’eux comprend la proposition que Sylvester Stallone lui a faite pour la séduire.

Paméla Anderson présente Paméla, une histoire d’amourun documentaire sur Netflix où enfin l’actrice Alerte à Malibu prend les rênes de sa vie et de sa voix façonne d’innombrables histoires de ses expériences marquées par la condition de symbole sexuel qu’il a acquis dans les années 90 et l’a suivi à travers les années jusqu’à nos jours.

Les histoires de cet interprète touchent plus d’une personne et parmi les noms qui ont émergé dans Paméla, une histoire d’amour il y a celui avec la méga star de cinéma Sylvester Stallonel’acteur qui a su atteindre le sommet avec des franchises comme Rambo Oui rocheux faisant de lui une brillante figure du médium qui a tout ce qu’il veut à sa portée. Ou non?

Une proposition indécente de Sly à Pam

Paméla Anderson a profité de son documentaire dans Netflix pour raconter l’offre que Stallone lui aurait faite : « Il m’a proposé un condo et une Porsche pour être sa fille numéro 1 et je me suis dit ‘ça veut dire qu’il y a le numéro 2 ? Euh-euh' »a-t-il dit entre deux rires, bien qu’il ait ajouté que l’acteur lui avait assuré que sa proposition valait de l’or de clinquantselon la blonde.

La blonde a déclaré que Stallone lui avait dit que c’était le meilleur qu’elle allait obtenir maintenant qu’elle était à Hollywood, mais la réponse de Paméla Anderson c’était un non catégorique parce qu’elle voulait « être amoureuse » et je n’accepterais pas « rien de moins que ça »quelque chose que le portefeuille bombé de Sly Stallone ne pourrait jamais acheter, du moins, c’est ce qui est finalement ressorti de l’histoire de l’actrice.

Représentants de Sylvester Stallone ils ont communiqué avec lui Poste de New York et fait remarquer : « La déclaration de Pamela Anderson attribuée à mon client est fausse et fabriquée. Stallone confirme qu’il n’a jamais fait partie de cette déclaration. ». De cette façon, la véracité de l’histoire entre les deux stars hollywoodiennes finit par être la décision de ceux qui regardent le documentaire ou découvrent cette proposition d’une autre manière et peuvent décider si l’histoire de la blonde est vraie ou non.

