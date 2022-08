La saga vidéoludique qui mérite sa série

Jeux

Après l’arrivée d’Uncharted sur grand écran, aux mains de Sony Pictures, ce devrait être le jeu vidéo à adapter en fiction.

©IMDBAu cours de ses cinq premières années, le jeu vidéo s’est vendu à plus de 50 millions d’exemplaires.

De plus en plus de jeux vidéo franchissent le seuil et deviennent des films ou des séries. Il ne s’agit plus seulement de parler de productions qui, effectivement, finissent par être adaptées par un studio comme images sony pour Inexploré, Paramount Pictures avec Sonique et celui à venir Le dernier d’entre nous de la main de HBO. Depuis quelques temps, les améliorations graphiques des différentes consoles permettaient à chacune des sorties de PlayStation, Nintendo ou PC Ils contiendront des histoires très complexes racontées avec des cinématiques étonnantes.

Par conséquent, il n’est pas déraisonnable de jouer pour penser à des jeux vidéo qui devraient recevoir leur adaptation à la fois pour le grand écran et en série, et de spoilers nous pensons qu’il existe une production qui ne peut être ignorée et qui doit devenir une série. De laquelle parle-t-on ? Du en être loinjeu vidéo créé par Clint Hocking, Ted Timmins, Patrick Redding, Kevin Guillemette, Pierre Rivest et Jamie Keen pour la compagnie Ubisoftsorti en 2004 pour les ordinateurs à partir du roman moteur de cri.

Ce jeu vidéo avait un total de six versions, qui ont ensuite été étendues à d’autres marchés tels que Play Station et ils sont devenus des succès absolus. Chacun d’eux est chargé de raconter une histoire dans laquelle un protagoniste arrive sur une île où il semble être en vacances et se retrouve impliqué au milieu du chaos et de la corruption qui y règnent. Dans le premier volet, par exemple, le protagoniste est Jack Carver un soldat à la retraite engagé par un journaliste pour effectuer un travail d’enquête en Micronésie tombe par hasard sur un laboratoire dangereux qui fait des expériences sur des singes. Avec un bon showrunner derrière elle, chaque saison pourrait être pensée en fonction de chaque jeu vidéo et construite comme une sorte d’anthologie autour du jeu. en être loin en mode série. Tu aimerais?

Sans aller plus loin, plusieurs stars de cinéma et séries se sont prêtées à faire partie de ce jeu vidéo, à la fois pour mettre leur voix et pour concevoir les personnages. Nous pouvons prendre au cas par cas Tu ferais mieux d’appeler Saul Oui Breaking Badqui a deux acteurs qui ont été transformés en méchants de la en être loin. On parle de Michael Mando (Nacho Varga) et sa participation emblématique au loin pleurer 3Oui Giancarlo EspositoGustavo Fringqui était le méchant de la sixième édition.

+Le film Far Cry de 2008

Si vous vous demandiez pourquoi personne n’a pensé à porter ce jeu vidéo sur grand écran ou à en faire une série, nous vous dirons qu’il a effectivement eu une adaptation, mais ce fut un échec retentissant. En 2008, le réalisateur Uwe Boll réalisé un long métrage légèrement inspiré de la en être loinavec Jusqu’à Schweiger comme protagoniste. Avec un budget de 30 millions de dollars, il n’a même pas réussi à récolter 800 000 dollars au box-office mondial et a été complètement oublié.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂