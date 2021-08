La saga Twilight est-elle raciste ? Explorer la race et le mormonisme dans la série

Master Series Pince à lèvres vaginales

La pince à lèvres vaginales de Master Series assurent un accès complet au clitoris et au vagin. Cette pince solide est l’accessoire parfait pour toutes sortes d’expérimentation coquine et érotique. Elle maintient les grandes et les petites lèvres vaginales écartées, assurant un accès libre pour explorer et stimuler les parties les plus intimes et les plus séduisantes de son corps. La pince a une longueur totale d’un peu moins de 12 cm. L’ouverture a une longueur de 9,5 cm et un diamètre de 3 cm. La pince elle-même peut être ajustée jusqu’à une ouverture de 3,2 cm et serrée selon vos goûts et vos préférences. Elle est réalisée en acier inoxydable stable et robuste pour un aspect clinique. La pince confère également une sensation de fraîcheur stimulante sur la peau à moins qu’elle ne soit réchauffée dans un bain-marie avant son utilisation.