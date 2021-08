La saga PS5 abandonnée semble étrangement familière aux anciens projets Blue Box

Alors que la saga entourant la prétendue exclusivité PlayStation 5 de Blue Box Game Studios Abandoned semble vraiment sans précédent, ce n’est pas la première fois que le développeur néerlandais retarde un teaser en raison de prétendus « problèmes techniques ». En fait, un catalogue complet des efforts passés du studio secret révèle que tout cela a déjà été fait.

L’utilisateur de Reddit, TicTacPaul, a découvert des informations sur un titre de 2015 appelé Rewind: Voices of the Past, qui a une page Kickstarter annulée que vous pouvez parcourir à ce jour. Apparemment, la campagne de financement a été retirée après qu’un « investisseur privé » aurait proposé de soutenir le projet. Un teaser jouable de la version prototype était prévu, mais a été retardé « en raison de problèmes techniques ». Semble familier?

Au fil des ans, Blue Box Game Studios a essayé de faire décoller un certain nombre de titres d’horreur. The Lost Tape a été présenté comme un casse-tête à la première personne, mais a apparemment été remplacé par un «titre AAA» – l’inédit Rewind: Voices of the Past. Il y a même des illustrations de la supposée sortie du studio inspirée de Fatal Frame, The Haunting – qui ressemble beaucoup à Abandoned.

Aucun des deux jeux n’est jamais sorti, mais la production de The Haunting a apparemment été transmise à un autre développeur appelé CreateQ Interactive, une équipe qui n’existe pas réellement. De manière amusante, le site Web d’une société néerlandaise indépendante, également appelée CreateQ, déclare : « Nous ne sommes pas liés à CreateQ Interactive, Blue Box Game Studios, [Hideo] Kojima, le jeu Haunting et Silent Hills.

Blue Box Game Studios a publié quelques applications, dont The Whisperer: A Paranormal Investigation Game et Tales of the Six Swords, qui ont toutes deux été extraites de divers magasins d’applications au cours des années qui ont suivi. Ce dernier, incroyablement, incluait des actifs volés à une autre source comme icône.

Tout cela brosse un tableau particulièrement trouble, mais il y a une ligne de conduite évidente ici: Blue Box Game Studios a annoncé divers projets au fil des ans, de nombreux teasers jouables prometteurs, qui ne se sont pas concrétisés. Pendant ce temps, le développeur continue d’insister sur sa légitimité sur les réseaux sociaux et sur le fait que l’application d’Abandoned sera mise à jour dès que possible.