La saga populaire qui pourrait revenir au cinéma

Focal-JMlab aria 948 prime walnut - prix unitaire

Enceinte colonne Focal Aria 948 Un grave appuyé. Aria 948 symbolise le retour à la ”vraie” enceinte acoustique. Un nouveau type de produit 3 voies avec 2 haut-parleurs de 21 cm qui délivrent avec aisance un grave dense et contrôlé. Ceci dans le but de revenir à l'essence même de l'acoustique pour les passionnés de musique. C'est l'enceinte ultime de la gamme pour des pièces à partir de 30 m2 et une distance d'écoute conseillée de 3,5 m Enceinte colonne 3 voies Aria 948 symbolise le retour à la ”vraie” enceinte acoustique, pour les mélomanes avertis. Cette enceinte colonne 3 voies avec 2 haut-parleurs de 21 cm délivre avec aisance un grave appuyé, tout en respectant l'harmonie musicale, avec les medium et aigus équilibrés. Pour une écoute expressive et équilibrée. Aria offre le retour à des émotions fortes en écoutant de la musique. La membrane Flax, en fibre de lin, si originale, promet une avancée manifeste en définition et en intelligibilité : un son très naturel et sans coloration, avec une richesse de reproduction dans le médium et des attaques franches dans le grave. Le design de la colonne mêle aussi classicisme stylé et modernité. Tout ceci dans le but de revenir à l'essence même de l'acoustique pour les passionnés de musique : beaucoup de caractère dans une enceinte haute-fidélité et haut de gamme, qui reste abordable. C'est l'enceinte ultime de la gamme Aria, qui convient à des pièces à partir de 30 m2 et une distance d'écoute conseillée de 3,5 m. Aria sera idéale dans un salon ou dans une installation Home Cinéma. PERFORMANCE Un tournant technologique SUSPENSION EN PORON POUR DES AIGUS PLUS SOYEUX Pour le tweeter TNF, Focal a apporté deux évolutions majeures au tweeter Aluminium/Magnésium. La suspension qui relie le dôme à son support utilise un matériau à mémoire de forme, le Poron. Cette suspension est directement dérivée du célèbre tweeter Utopia Béryllium et divise par trois la distorsion entre 2000 Hz et 3000 Hz, zone de forte sensibilité de l'oreille. La spatialisation et la très faible directivité du dôme inversé ont été améliorées, de façon à percevoir les aigus soyeux, quel que soit le lieu d'écoute dans la pièce. La membrane Flax, tellement originale Cette membrane en lin est fabriquée France, en exclusivité, depuis 2013 par Focal. Avec son design original, elle est entièrement tournée vers la performance acoustique. C'est un sandwich composé d'une âme de fibre de lin (Flax en anglais) placée entre deux fines feuilles de fibre de verre. La fibre de lin restitue un son très naturel et sans coloration, une richesse de reproduction dans le médium et des attaques franches dans le grave. Sa légèreté offre une bonne dynamique, sa rigidité tient le grave et un bon amorti pour délivrer une écoute neutre et naturelle. Le lin est deux fois plus léger que la fibre de verre, car c'est une fibre creuse. Sa très faible élasticité la rend idéale pour accroître le module de rigidité en flexion d'une structure sandwich. POINTS CLÉS Nouvelle...