La saga Kingdom Hearts arrive exclusivement sur Epic Games Store

Les jeux Square Enix sont déplacés vers la boutique Epic. Toute la saga Kingdom Hearts sortira dans la boutique Epic Games en mars.

L’événement que les papas Fortnite nous ont préparé cet après-midi nous a laissé des nouvelles assez intéressantes. Surtout si vous êtes fan de la saga de Sora et compagnie. Visez bien car tout La saga Kingdom Hearts arrive sur Epic Games Store.

Nous parlons de tous les titres qui ont été publiés à ce jour sur Square Enix. C’est-à-dire Kingdom Hearts I.5 + II.5, Kingdom Hearts II.8, Kingdom Hearts III et, en plus, le dernier Kingdom Hearts: Melody of Memories. Les quatre jeux sortiront sur compatible le même jour, le 30 mars. Et ils le feront également exclusivement dans le magasin numérique. Autrement dit, nous ne les trouverons pas sur Steam. Du moins pour le moment.

Heureusement pour ceux qui commencent (ou veulent les rejouer sur PC) maintenant, les titres qui arrivent sont précisément les compilations. En outre, les améliorations pour les nouvelles consoles. Autrement dit, les versions de PlayStation 4 et celles qui ont vu le jour sur Xbox One.

C’est la première des grandes exclusivités que l’entreprise a préparées pour les annonces d’aujourd’hui. Ils ont déjà déclaré il y a quelques jours, avant l’annonce du Spring Showcase d’Epic Games Store, que nous aurions des nouvelles à ce sujet. Ce n’est pas seulement un événement où vous pouvez regarder des jeux PC. Aussi où montrer du muscle pour ce qui va arriver en 2021.

Square Enix est, bien sûr, une entreprise avec la force et le corps pour y parvenir. D’autant que ces derniers temps la société japonaise mise sur la sortie de ses jeux sur toutes les plateformes. Allez, tu dois le sortir pour les réfrigérateurs …

Nous verrons jusqu’où va cette collaboration. Verrons-nous la suite de la saga également dans le magasin?