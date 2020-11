La saga Karate Kid continue sur PlayStation 4

Le Karate Kid revient même sous la forme d’un jeu vidéo. Voyons comment il en est avec cette analyse de Cobra Kai: La saga Karate Kid continue.

Pour les coupables nostalgiques, la série Cobra Kai a été comme un cadeau du paradis. Récupérer l’essence du film légendaire de 1984 et le compacter en deux saisons – pour le moment – d’une série télévisée est un exploit que personne ne peut réaliser. Son succès a été tel qu’il n’était plus étonnant qu’ils n’aient pas sorti de jeu vidéo pour profiter du récif. C’est pourquoi ici nous vous assaillons avec le Cobra Kai: The Karate Kid Saga continue son examen, un beat em up intéressant qui suit la philosophie classique du «moi contre le quartier».

Remplaçant pour la série? J’ai bien peur que non

Tout d’abord, je tiens à souligner que ce jeu vidéo ne reflète pas fidèlement les événements de la série. Nous commençons à un moment avancé du même où les deux écoles (Cobra Kai et Miyagi Do) sont enfermées dans une guerre sans quartier. Pour cette raison, nous devrons en choisir un pour faire leur tour des scénarios, débloquer leurs personnages et découper les visages de ceux de l’école rivale. La prémisse comme celle-ci est assez séduisante, pourquoi le nier, mais au goût personnel j’aurais préféré une tournée des meilleurs moments de la série et ainsi récupérer ses batailles les plus caractéristiques.

Une fois que nous aurons choisi l’école que nous voulons représenter, nous devrons avancer étapes détruire tous les rivaux qui osent se mettre en travers de notre chemin. Ils ont une variété esthétique reconnaissante, récupérant des peaux et des personnages même des films classiques, mais là la grâce demeure. Si nous passons à la mécanique, il y a comme 3 ou 4 types de moveset pour les ennemis (sauf pour les boss de niveau) donc nous allons rapidement mettre la main sur les manies de l’IA.

Les patrons sont une autre histoire. Bien qu’ils puissent avoir quelques attaques de merde, le jeu parvient à les spammer jusqu’à ce qu’ils les tuent, par conséquent, nous ferions mieux d’apprendre à bien esquiver et de savoir comment attaquer le cas échéant. Que ce soit un autre gros mais du jeu, les boss ne sont pas considérés comme sensibles à nos combos, mais ils essaient de suivre une philosophie de type âmes, assez mal mise en œuvre, d’esquiver et de frapper sans grandes prétentions.

Armée de karatékas à l’ordre du jour

Si vous êtes l’un des coupables qui aiment passer toute la journée à débloquer des choses dans les jeux vidéo, vous avez de la chance. Cobra Kai nous offre beaucoup de contenu à débloquer, à la fois sous la forme de nouveaux personnages (qui s’ajouteront à nos rangs au fur et à mesure que nous progressons) et en compétences pour eux. Avec l’argent, les pièces que les ennemis laisseront tomber, nous pouvons acheter des techniques à chaque combattant dans un arbre de compétences complet et complexe.

Chaque personnage possède également des combinaisons et des propriétés très différentes des autres. Par exemple, avec Miguel, nous apprendrons les derniers coups, tels que uppercuts, basé sur l’élément du feu tandis qu’avec son professeur, Johnny, nous nous concentrerons sur l’obtention de techniques qui attaquent dans la zone ou effectuent des compteurs puissants. Le jeu nous permet d’utiliser ces capacités sur d’autres personnages grâce au système MARQUE.

Cela signifie que nous pouvons prendre deux combattants dans le étapes qui peut être échangé quand on veut. Comme ajout intéressant, nous pouvons utiliser la capacité principale du partenaire, de cette manière, par exemple, Miguel peut utiliser le super saut périlleux de Johnny si nous les prenons ensemble.

¿battre traditionnel ou révolutionnaire?

Votre analyste coupable est ici un fervent adepte du genre les battre Depuis le début des années 90. J’ai joué à des centaines de jeux du genre et, bien que je ne me classe pas comme un expert, j’ai mes propres hobbies et goûts exquis. Par conséquent, je comprends que Cobra Kai en ce qui concerne le simple composant audiovisuel n’achètera à personne. Les modèles, bien qu’ils respectent quand il s’agit d’être reconnaissables avec les acteurs de la série, sont horribles et la meilleure musique nous passe la serpillière et la retire du milieu.

Cependant, ce qu’il ressent aux commandes est un titre qui m’a surpris pour le mieux. Chaque combattant se sent unique, étant des personnages légers qui répondent bien au commandement et qui permettent une mobilité facile tout au long de la scène contrairement à beaucoup Beats d’avance en deux dimensions.

Sans aller trop loin, le contrôle a semblé plus précis et éloquent que celui des Streets of Rage 4 lui-même, bien que sans ses possibilités de combos et sans son charisme légendaire, bien sûr. Dommage que les ennemis ne correspondent pas à ce bon travail, car leur difficulté et leurs schémas d’attaque sont si grossiers que les combats ne seront guère satisfaisants.

Répétez, améliorez les personnages et clarifiez ce qui se passe

Comme je l’ai déjà dit, Cobra Kai ne suit pas l’intrigue de la série, mais commence beaucoup plus tôt. Si vous n’avez pas vu la série, le jeu vous égarera beaucoup avec ses personnages et avec de nombreux événements qui seront racontés dans les dialogues. Cependant, l’histoire qui nous est racontée est totalement nouvelle, où une conspiration de combattants tentera de fouiller dans la blessure qui fait face aux deux dojos. Vous imaginez qu’il ne s’agit pas de tirer des roquettes. C’est une intrigue médiocre, pleine de rebondissements qui viennent de loin et qui agissent comme un patch avec des fissures pour donner de la cohérence aux combats qui nous sont présentés.

Cela n’aide pas non plus que si nous voulons terminer le jeu entier, nous devrons terminer les histoires des deux écoles dans le même emplacement de sauvegarde, et quel est le problème avec cela? que si nous les démarrons en parallèle dans différents emplacements, la progression et les bonus ne seront pas ajoutés. Ongle ñardada Cela m’a beaucoup dérangé puisque les deux campagnes suivent le même chemin de scénarios, de combats et de situations, donc cela devient TRÈS répétitif.

Bonnes intentions versées dans un verre brisé

Cobra Kai: The Karate Kid Saga continue de parier lourdement pour nous transférer aux commandes une expérience qui émule les enfants de la série. Il y a de bonnes intentions dans le jouable mais leur manque de ressources ou de connaissances lors de la programmation de l’IA ruine les sessions de jeu.

Parfois, il parvient à nous donner des moments amusants et la progression des personnages est vraiment reconnaissante, avec de nombreuses possibilités et types de combattants pour tous les goûts. Cependant, je ne pense pas que cela permette au jeu d’être recommandé à des niveaux élevés.

Dommage, mais que vous soyez fan de la franchise ou du genre les battreJe ne pense pas que vous puissiez vous sourire.