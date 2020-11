La saga Hitman fête ses 20 ans et dépasse les 70 millions de joueurs

IO Interactive a révélé qu’après deux décennies sur le marché, la célèbre franchise furtive est l’une des IP les plus solides du secteur.

Le genre furtif a généré de véritables chefs-d’œuvre au fil des ans. Bien que n’étant pas la variante mécanique la plus populaire, elle a des franchises de l’ampleur de Metal Gear Solid, Cellule éclatée, Déshonoré et plus encore, qui ont été chargés de nous offrir certaines des aventures les plus mémorables à travers plusieurs générations. Parmi ceux-ci, la mention de Tueur à gages est incontournable, puisque la série de livraisons mettant en vedette l’Agent 47 est, depuis quelques décennies, un symbole incontournable du genre, et bientôt nous aurons l’occasion de goûter au troisième itération derrière la redémarrer de l’IP.

D’autre part, précisément à cause de son vingtième anniversaire, IO Interactive a annoncé que la saga dépasse déjà 70 millions de joueurs. En particulier, au moyen de une entrée sur votre blog, qui ont partagé pour fêter le vingtième anniversaire de la série, ils ont indiqué: « L’Agent 47 a été introduit dans le monde en novembre 2000 avec la sortie de Hitman: nom de code 47. Depuis lors, la franchise a vu la sortie d’un total de sept jeux principaux avec l’agent 47 voyageant sur 6 continents et accomplissant plus de 100 missions. Tout au long de ces 7 jeux, Nous sommes fiers et ravis d’annoncer que la franchise Hitman compte désormais plus de 70 millions de joueurs historiques« .

Alors, il ne reste plus qu’à partager nos plus sincères félicitations à IO Interactive pour cette réalisation, en attendant Hitman 3. A ce propos, il faut noter que le jeu vidéo est prévu pour PC, Xbox Series X / S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia et Nintendo Switch, dont le lancement aura lieu le 20 janvier 2021.

