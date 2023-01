La saga de la chance pour l’Argentine et de la malchance pour le Mexique

Curiosités

Il y a des films et des premières qui ont joué en faveur de l’Argentine. Pour le Mexique, c’était le contraire avec ces titres.

Jamie Lee Curtis, porte-bonheur pour l’Argentine (Photo : IMDB)

De nombreux fans de football argentins croient aux cabales, aux curiosités et aux coïncidences lorsqu’ils jouent contre ou en faveur de leur équipe. La même chose se produit avec votre sélection. Tout ce qui implique de favoriser ou de nuire à l’Albiceleste dans une Coupe du monde est une affaire sérieuse. Rien n’est pris à la légère, encore moins quand on gagne ou qu’on perd une finale de Coupe du monde. Tout détail, aussi petit soit-il, est ajouté ou supprimé de la destination. Et le cinéma ne fait pas exception.

Avant le début de Qatar 2022, meilleur pistolet et Tom Cruise étaient des talismans d’espoir pour les fans argentins. Le motif? Le film est sorti en 1986, la même année où l’Argentine a été couronnée lors de la Coupe du monde au Mexique. Après la première de Top Gun Non-conformiste en 2022, l’enthousiasme de se sentir propriétaires de la coupe est revenu. Ce qui est arrivé! Ils doivent donc inclure dans cette joie le dernier grand héros de film d’action et aimant du box-office hollywoodien.

Mais il y a un autre film qui a également influencé le bonheur argentin. Ou plutôt une saga. Il s’agit de Halloween. Le premier, à l’origine de tout, est le chef-d’œuvre de John Carpenter. Il est sorti en 1978, l’année où l’Albiceleste remporte sa première Coupe du monde. Et maintenant quoi? Ce qui a commencé à ce moment a culminé en 2022 avec la première de Halloween se termine et la fin de Michael Myers, l’assassin né avec la première étoile sur le maillot argentin et mort avec la troisième. Eh bien, sous réserve d’être ressuscité à nouveau. Dans les deux films, celui de 1978 et celui de 2022, son protagoniste est Jamie Lee Curtis, une actrice qu’il faut ajouter à leurs charmes porte-bonheur. De même pour la figure cinématographique de Myers.

En revanche, le Mexique ne s’entend pas avec ces titres d’horreur. Parce que? Parce que lors de la Coupe du monde de 1978, l’équipe nationale mexicaine a échoué, restant en phase de groupes. Choses dans la vie, en 2022, la même année où l’Argentine a été couronnée et Michael Myers est réapparu sur grand écran, El Tri a de nouveau échoué au premier tour, ce qui ne s’était pas produit depuis 1978. Bref, Jamie Lee Curtis et Michael Myers ne sont pas des cartes favorables à l’équipe tricolore lors d’une épreuve de Coupe du monde.

Contrairement aux Argentins, les Mexicains optent pour les prières et les prières pour confier à une divinité l’avenir de l’équipe dans une Coupe du monde. Cependant, vu que le jeu des cabales et des coïncidences génère des résultats optimaux, il n’est jamais trop tard pour adopter la superstition comme moyen d’aller plus loin dans une Coupe du monde. Un bon principe est de choisir le film, l’acteur ou le réalisateur à qui se confier. Un examen des premières de 1986 serait utile, étant donné que cette année-là, ils pourraient se qualifier pour les quarts de finale.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?