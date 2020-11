La saga de Danny Hernandez « Disponible maintenant

Un nouveau documentaire sur l’ascension et la chute de Tekashi 6ix9ine est en cours de diffusion sur Hulu.

Tekashi 6ix9ine est devenu célèbre et sa chute de grâce a été fascinante à voir. Le rappeur né à Brooklyn a commencé sa carrière à l’étranger, explosant en Europe de l’Est avant de créer son image d’affiliation à un gang à New York. Il est devenu le maître troll, se fondant avec un who’s who d’éminents rappeurs de l’industrie et se vantant de sa recette de Billboard, se réjouissant d’avoir obtenu 10/10 sur le Billboard Hot 100 avec ses sorties simples. Puis, tout a explosé sur son visage lorsqu’il a été arrêté pour racket. Quelques jours après son arrestation, il est devenu clair que l’allégeance de 6ix9ine n’était pas à son gang, alors qu’il procédait à dénoncer tout le monde auquel il pouvait penser. Plusieurs documentaires et séries documentaires ont été annoncés, plongeant plus profondément dans l’histoire du rappeur, y compris la création récente 69: La saga de Danny Hernandez sur Hulu. Le document est officiellement en direct, décrit comme « un documentaire d’investigation en partie, un film de gangsters de la vie réelle ». Le réalisateur Vikram Gandhi a consulté des amis d’enfance du rappeur, qui le connaissaient avant les tatouages ​​faciaux et la personnalité destructrice. Son projet examine comment 6ix9ine « a brisé à plusieurs reprises Internet avec ses clips sensationnalistes et ses bœufs sur les réseaux sociaux avant de témoigner tristement contre le gang de Brooklyn les Nine Trey Gangsta Bloods dans un procès historique ».

Kevin Mazur / Getty Images « Tous mes films explorent l'identité, en particulier la vie intérieure de personnages charismatiques », a déclaré le réalisateur, via Variety. «Je suis fasciné par la différence entre la personne perçue à la surface et la personne réelle en dessous…. Ce qui le rendait si fascinant, ce sont les contradictions construites dans son existence même: un gamin mexicain avec des tatouages ​​faciaux et des cheveux arc-en-ciel criant le n-mot , affichant une affiliation à un gang, commençant le bœuf et publiant ses propres actes de violence en ligne. En avançant dans l'histoire, j'ai rencontré une équipe hétéroclite de personnalités qui ont fait partie intégrante du développement de Tekashi69 en tant qu'artiste et célébrité. Danny Hernandez voulait être célèbre, alors gravement qu'il a été dévoré par son avatar numérique, Tekashi69.