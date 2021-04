La saga ‘Battlefield’ arrive sur mobile: Electronic Arts confirme son développement et le date à 2022

«Battlefield» est, avec «Call of Duty», l’un des Les franchises de tir multijoueur les plus populaires au monde. La différence entre eux est que ‘Call of Duty’ est déjà sur mobile (où il a été un succès retentissant, d’ailleurs), tandis que ‘Battlefield’ est toujours une expérience pour PC et consoles. Cela, cependant, est proche de la fin.

Et c’est qu’Electronic Arts a confirmé par une publication sur son blog officiel qu’en 2022 nous aurons un «tout nouveau jeu ‘Battlefield’ qui mènera la guerre totale à smartphones et tablettes« Ce ne sera pas un Port ou une version, mais ce sera un jeu complètement nouveau et indépendant développé à partir de zéro.

‘Battlefield’ pour mobile en 2022 et nouveau ‘Battlefield’ pour 2021

Comme l’explique Electronic Arts dans le communiqué, ce jeu est en phase de prototype depuis des années et il semble qu’il soit presque prêt. Le jeu le développe Jouets industriels, une division d’EA axée sur les smartphones, et IL DIT, que nous savons tous pour être en charge des jeux originaux. Et c’est vraiment la seule chose que nous savons.

Electronic Arts n’a pas précisé son gameplay, ses modes de jeu ou ses graphismes. Il a simplement confirmé qu’il était en cours de développement et que «vous pouvez vous attendre à une expérience unique basée sur les compétences». Le jeu entre actuellement dans une période d’essai et son lancement est prévu l’année prochaine. Il sera temps d’attendre.

Il est frappant qu’Electronic Arts fasse cette annonce aujourd’hui, deux jours après avoir confirmé qu’Apex Legends, son Battle Royale gratuit qui compte déjà 100 millions de joueurs, allait également atteindre les téléphones mobiles. Le lancement de la version bêta est prévu fin avril, au moins en Inde et aux Philippines.

On passe ainsi du mobile au PC, et Electronic Arts a confirmé disposer de « la plus grande équipe de développement » Battlefield « ». travailler sur des jeux et des consoles PC, ce futur «Battlefield VI» (si on l’appelle ainsi) dont on ne sait encore rien.

La seule chose qu’Oskar Gabrielson, PDG de DICE, a confirmé, c’est que la « guerre totale » revient. Selon le directeur de l’étude lui-même:

« Je peux vous dire que c’est une étape audacieuse. Cela prend tout ce que nous aimons dans » Battlefield « et l’amène à un autre niveau. Échelle épique. Guerre militaire totale. Moments fous et inattendus. Destruction qui change la donne. Des batailles massives avec plus de joueurs et le chaos que jamais. «

Et c’est tout pour le moment, que Gabrielson conclut par un suggestif « se préparer pour la révélation « à venir »« Nous savons qu’en ce moment, ils peaufinent et équilibrent le jeu, mais rien de plus.

Plus d’informations | Arts électroniques