La Russie veut que vous achetiez un siège pour une mission Soyouz vers la station spatiale

Si vous avez les poches très profondes et un esprit aventureux, l’agence spatiale russe a une idée de vacances pour vous.

Glavkosmos, la branche marketing et gestion internationale de l’agence spatiale fédérale russe Roscosmos , invite les gens à envisager d’acheter un voyage au Station spatiale internationale (ISS) à bord d’un vaisseau Soyouz.

« Si vous en avez marre du confinement et des frontières interétatiques fermées, nous pensons savoir comment vous organiser un voyage inoubliable : venez voler dans l’espace avec nous ! » Fonctionnaires de Glavkosmos a déclaré via Twitter mardi (8 juin).

Ce tweet incluait un lien vers une page d’information sur les vols commerciaux vers l’ISS. « Rêvez-vous de voyager dans l’espace et d’admirer l’univers ? Aujourd’hui, Glavkosmos peut réaliser votre rêve », lit-on dans le texte en haut de la page.

« Les clients potentiels des vols spatiaux habités commerciaux peuvent désormais facilement obtenir des informations de la source d’origine sur la façon dont leur vol vers la Station spatiale internationale sera organisé », a déclaré le directeur général de Glavkosmos, Dmitry Loskutov. dit dans un communiqué .

« Les futurs participants commerciaux aux vols spatiaux découvriront sur quel vaisseau spatial et quelle fusée ils feront un voyage dans l’espace, quelles tâches seront résolues au cours de leur formation en amont, [and] ce qu’ils pourront faire pendant leur séjour dans l’espace « , a déclaré Loskutov. » Et le plus important est qu’ils peuvent facilement contacter nos responsables via notre site Web, obtenir des commentaires et des informations supplémentaires. «

Les prix ne sont pas donnés; les clients potentiels sont encouragés à contacter Glavkosmos « pour des informations plus détaillées et spécifiques ».

Touristes ont voyagé vers la station spatiale à bord des véhicules Soyouz auparavant : sept personnes ont effectué huit voyages de ce type entre 2001 et 2009. (Charles Simonyi y est allé deux fois.)

Cela ne signifie pas pour autant que Space Adventures est désormais hors de la boucle Soyouz. Par exemple, l’entreprise organise la fuite du milliardaire japonais Yusaku Maezawa, qui lancer à la gare à bord d’un Soyouz en décembre avec le producteur vidéo Yozo Hirano et le cosmonaute de Roscosmos Alexander Misurkin.

Le vol de Maezawa suivra dans la foulée d’une autre mission Soyouz qui transporte deux citoyens privés. En octobre, l’acteur Yulia Peresild et le réalisateur Klim Shipenko devraient s’envoler vers l’ISS à bord d’un Soyouz commandé par le cosmonaute Anton Shkaplerov. Peresild et Shipenko prévoient de parties de film d’un film provisoirement intitulé « Challenge » à bord de la station, un projet dirigé par Roscosmos et deux autres tenues russes – Channel One et Yellow, Black and White studios.

L’acteur Tom Cruise et le réalisateur Doug Liman pourraient se rendre au laboratoire en orbite à peu près au même moment pour filmer leur propre film . Le duo volera apparemment à bord d’une capsule SpaceX Crew Dragon, bien qu’une date de lancement n’ait pas encore été annoncée.

De tels voyages font partie de la commercialisation en cours des vols spatiaux habités en orbite terrestre basse. En septembre, par exemple, un Crew Dragon transportera quatre citoyens privés en orbite pour une mission appelée Inspiration4 . Le vaisseau spatial ne se connectera pas à l’ISS; il fera le tour de la Terre en solo pendant trois jours, puis éclaboussera.

Et la société basée à Houston Axiom Space a réservé quatre vols Crew Dragon vers l’ISS , dont chacun transportera des clients payants avec un commandant astronaute vétéran. Le premier de ces vols sera lancé au plus tôt en janvier 2022.

