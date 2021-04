La Russie veut construire sa propre station spatiale pour remplacer l’ISS, selon des responsables de l’État

Le partenariat de 23 ans entre les États-Unis et la Russie qui a maintenu la Station spatiale internationale (ISS) en orbite pourrait bientôt prendre fin, ont suggéré des responsables russes cette semaine.

Yury Borisov, le vice-Premier ministre russe, aurait déclaré lors d’une réunion gouvernementale que la nation pourrait se retirer de l’ISS en 2025, selon un reportage de la télévision d’Etat le 18 avril. Borisov a cité le détérioration de l’état de la station spatiale – qui a été lancée en 1998 par la NASA et l’agence spatiale russe Roscosmos – comme principale raison du départ potentiel.

« Nous ne pouvons pas risquer la vie [of our cosmonauts] », A déclaré Borisov, selon la BBC . « La structure et le métal [are] vieillir, [and] cela peut conduire à des conséquences irréversibles – à une catastrophe. «

Plus tard dans la journée, Borisov a publié une déclaration remontant partiellement la date de départ de 2025, disant: « une inspection technique est nécessaire, puis nous pourrons prendre une décision et informer nos partenaires ». selon le magazine Science .

Pendant ce temps, les responsables de Roscosmos ont annoncé que les travaux avaient déjà commencé sur une station spatiale nationale, qui succéderait aux stations Salyut et Mir du pays, lancées en orbite terrestre basse dans les années 1970 et 1980. Dmitry Rogozin, directeur de Roscosmos, a publié une vidéo sur l’application de messagerie Telegram disant que « le premier module de base de la nouvelle station orbitale russe est en préparation » et pourrait être achevé d’ici 2025, a rapporté la BBC.

Rogozin a ajouté que le russe ne quitterait pas l’ISS tant que cette nouvelle station potentielle ne serait pas achevée. Pourtant, même avec un préavis suffisant, le départ potentiel de la Russie pourrait mettre à rude épreuve la NASA et les autres agences qui dépendent de l’ISS.

« Les partenaires de l’ISS auraient beaucoup de mal à maintenir la station fonctionnelle sans la Russie », a déclaré Vitaly Egorov, un observateur de l’industrie et ancien porte-parole de la société russe Dauria Aerospace, au magazine Science. Les services de fret et d’équipage fournis par SpaceX pourraient potentiellement aider à combler les lacunes laissées par Roscosmos, a ajouté le magazine.

