La Russie va mener des cyberattaques massives contre des infrastructures critiques en Ukraine et dans les pays alliés : avis

27 septembre 2022 14:36:16 IST

Le gouvernement ukrainien a publié un avis indiquant que Moscou de Poutine prévoit de mener une série de cyberattaques massives qui paralyseraient certaines infrastructures critiques, à la fois en Ukraine et chez ses alliés.

« Par les cyberattaques, l’ennemi tentera d’augmenter l’effet des frappes de missiles sur les installations d’approvisionnement en électricité, principalement dans les régions de l’est et du sud de l’Ukraine », a averti un avis. « Le commandement occupant est convaincu que cela ralentira les opérations offensives des Forces de défense ukrainiennes », a déclaré l’avis.

L’avis citait deux cyberattaques que le gouvernement russe aurait menées. Le premier a eu lieu en 2015 et le second, presque exactement un an plus tard. Ces attaques ont surchargé et déclenché le réseau électrique ukrainien, laissant les Ukrainiens sans électricité pendant l’un des mois les plus froids de l’année. L’avis affirme que ces attaques ont été considérées comme une preuve de concept et une sorte de terrain d’essai pour perturber l’alimentation électrique de l’Ukraine.

Ces deux piratages ont été effectués par des pirates soutenus par le Kremlin. Les attaquants ont utilisé une version réutilisée d’un logiciel malveillant appelé BlackEnergy3 pour s’introduire dans les réseaux d’entreprise des compagnies d’électricité ukrainiennes, puis empiéter davantage sur les systèmes de contrôle de surveillance et d’acquisition de données que les entreprises utilisaient pour produire et transmettre de l’électricité.

En 2016, les attaques étaient plus sophistiquées, car elles utilisaient un tout nouveau logiciel malveillant, développé à partir de zéro. Le logiciel malveillant, nommé Industroyer et Crash Override, a été spécialement conçu pour pirater les systèmes de réseau électrique.

L’avis de l’Ukraine intervient deux semaines après que leurs forces ont repris de vastes territoires à Kharkiv et dans d’autres villes qui avaient été sous contrôle russe pendant des mois. Le président russe Vladimir Poutine a appelé la semaine dernière à la mobilisation de 300000 citoyens russes pour renforcer l’invasion militaire de l’Ukraine par le pays.

La plupart des pays européens dépendent de la Russie pour le pétrole et d’autres formes d’énergie. À l’approche de l’hiver et de la Russie apparemment en retrait, les responsables ukrainiens pensent que les pirates informatiques russes soutenus par l’État augmenteront le nombre d’attaques contre les réseaux électriques et les services de communication basés sur Internet, en augmentant le nombre de DDoS ou de déni de diffusion distribué. attaques de services.

Outre une attaque contre les réseaux électriques, l’avis de l’Ukraine a également mis en garde contre d’autres formes de perturbations que le pays s’attendait à ce que la Russie s’intensifie.

« Le Kremlin a également l’intention d’augmenter l’intensité des attaques DDoS contre les infrastructures critiques des alliés les plus proches de l’Ukraine, principalement la Pologne et les États baltes », indique l’avis.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂