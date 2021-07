La Russie testera des doses combinées de Spoutnik et d’AstraZeneca pour vérifier la sécurité et la réponse immunitaire

La petite étude débutera le 26 juillet et se terminera en mars de l’année prochaine et recrutera 150 volontaires.

Russian mènera une petite étude pour comprendre si le mélange des vaccins Sputnik V et AstraZeneca COVID-19 créera une forte réponse immunitaire. Crédit image : RDIF

Les autorités sanitaires russes ont donné leur feu vert pour tester une combinaison du coronavirus AstraZeneca vaccin et la version à dose unique du vaccin Spoutnik V développé au niveau national, selon le registre des essais cliniques approuvés du pays.

La petite étude, qui devait commencer le 26 juillet et se terminer en mars de l’année prochaine, recrutera 150 volontaires et examinera la sécurité et la capacité du régime mixte à déclencher une réponse immunitaire, selon les dossiers. Elle se déroulera dans cinq établissements médicaux à Moscou et à Saint-Pétersbourg.

AstraZeneca a développé son vaccin avec l’Université d’Oxford. Spoutnik V a été développé par le centre d’État Gamaleya à Moscou, et le Fonds d’investissement direct russe a financé le projet. Les deux prises de vue utilisent une technologie similaire, utilisant un virus inoffensif pour fournir du matériel génétique à partir de la protéine de pointe de COVID-19 dans le corps, ce qui déclenche alors une réponse immunitaire.

Les autorités russes ont présenté Spoutnik V l’année dernière en tant que vaccin à deux injections utilisant différents virus dans chaque dose, mais ils ont également commercialisé séparément le premier vaccin en tant qu’alternative à dose unique appelée Spoutnik Light.

Les développeurs de Spoutnik V ont proposé de combiner les injections à AstraZeneca en novembre, suggérant que cela pourrait augmenter l’efficacité du vaccin britannique. AstraZeneca a annoncé une étude pour tester la combinaison en décembre.

En mai, cependant, le comité d’éthique du ministère russe de la Santé a suspendu le processus de feu vert à l’essai et a demandé des documents supplémentaires pour examen.

Selon le compte Twitter officiel de Spoutnik V, le feu vert du ministère cette semaine intervient alors que des procès similaires sont en cours en Azerbaïdjan, en Argentine et aux Émirats arabes unis.

« D’autres essais de Sputnik Light avec d’autres producteurs sont également en cours dans différents pays afin d’augmenter l’efficacité d’autres vaccins », ont rapporté les développeurs de Spuntik V sur Twitter.

La Russie a donné l’approbation réglementaire de Spuntik V en août 2020. Le vaccin a d’abord fait l’objet de scepticisme au pays et à l’étranger car il n’avait été testé que sur quelques dizaines de personnes à l’époque. Un rapport publié cette année dans la revue médicale britannique The Lancet a émoussé les critiques, affirmant que des tests à grande échelle ont montré que le vaccin était sûr et avait un taux d’efficacité de 91%.

La version à dose unique, Sputnik Light, a reçu l’approbation en mai et a été commercialisée le mois dernier. Les autorités russes ont également approuvé deux autres jabs développés au niveau national, EpiVacCorona et CoviVac. Mais aucune donnée sur l’efficacité de ces deux vaccins n’a été publiée, et Spuntik V reste le coronavirus le plus utilisé vaccin en Russie.

Des chercheurs en Grande-Bretagne et ailleurs ont testé si la combinaison du vaccin d’AstraZeneca avec d’autres produits, y compris les vaccins fabriqués par Pfizer-BioNTech et Moderna, est sûre et efficace. Les premiers résultats ont montré que la combinaison du vaccin AstraZeneca avec le vaccin Pfizer-BioNTech produit une forte réponse immunitaire.

Une grande étude américaine a révélé que l’injection d’AstraZeneca était efficace à environ 79 % pour prévenir les maladies symptomatiques, mais qu’elle pourrait être légèrement moins efficace contre les variantes émergentes, y compris le delta.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’il est probable que mélanger et assortir différents COVID-19 les vaccins fonctionnent probablement, mais plus de données sont nécessaires pour être certains.

