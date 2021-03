La Russie possède l’un des plus grands télescopes à neutrinos au monde: elle l’a submergé dans les profondeurs du lac Baïkal

Samedi dernier, 13 mars, un groupe de scientifiques plongé dans les profondeurs du lac Baïkal gelé l’un des télescopes les plus importants du monde. Important d’abord pour ce qu’il détecte, ensuite pour sa taille et troisièmement pour son emplacement. Le Baïkal-GVD a désormais une mission: détecter les neutrinos insaisissables.





Le télescope Baikal-GVD est un détecteur de neutrinos qui sera chargé d’étudier cette particule particulière de l’Univers. Baikal-GVD est le plus grand télescope à neutrinos en eaux profondes de l’hémisphère nord, ont déclaré des responsables. L’un des rares à rivaliser est le Ice Cube des États-Unis qui est installé en Antarctique.

Bien que le Baïkal-GVD soit situé en Russie et ait été installé par des scientifiques russes, il s’agit d’un projet conjoint de la Russie, de l’Allemagne, de la République tchèque et de la Slovaquie. Il se développe depuis 2015 et a finalement été submergé une profondeur qui varie entre 750 et 1000 mètres sous-marin. Il est situé à quatre kilomètres de la rive du lac et a été possible grâce au fait que le lac est actuellement gelé.

Le télescope est composé de différents modules de verre reliés par des cordes. Au total, il occupe un espace d’un demi-kilomètre cube et on prévoit qu’à l’avenir, il mesurera jusqu’à un kilomètre cube. Ils disent que le lac Baïkal, qui est le plus grand lac d’eau douce du monde, est idéal pour accueillir un tel observatoire.

1000 mètres sous l’eau pour observer l’Univers

Les neutrinos sont l’une des particules les plus légères et les plus petites que nous connaissons. Avec une masse un milliard de fois inférieure à celle des atomes les plus légers, ils sont pratiquement impossibles à détecter car ils n’interagissent pratiquement pas avec le reste des éléments.

Comment détecter une particule aussi insaisissable? Voir comment cela modifie un environnement extrêmement calme et emballé avec des détecteurs. C’est ce que fait le japonais Super-Kamiokande, une piscine à un kilomètre sous terre avec 50 tonnes d’eau. C’est ce que Baïkal-GVD cherche également à faire dans les eaux calmes des profondeurs du lac Baïkal.

