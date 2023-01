La Russie lancera un nouveau vaisseau spatial pour sauver les astronautes du module Soyouz qui fuit et ramènera le module endommagé

in

11 janvier 2023 17:45:21 IST

Une partie de la capsule Soyouz amarrée à la Station spatiale internationale a été endommagée lorsqu’une micrométéorite s’est écrasée sur l’ISS. En raison du crash, le module semble fuir du liquide de refroidissement et d’autres liquides à un rythme alarmant. En clair, la capsule Soyouz de l’ISS n’est plus habitable pour les cosmonautes russes.

En conséquence, l’agence spatiale russe lancerait une autre fusée Soyouz le 20 février pour ramener à la maison deux cosmonautes et un astronaute américain de la Station spatiale internationale.

« L’expédition de Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin et Francisco Rubio vers l’ISS est prolongée. Ils reviendront sur Terre sur Soyouz MS-23 », a déclaré Roskosmos, indiquant qu’un nouveau vaisseau spatial sera lancé vers le laboratoire volant. Le lancement du MS-23 était auparavant prévu pour la mi-mars. Le Soyouz MS-22 descendra sur Terre sans équipage, a-t-il déclaré.

La capsule Soyouz qui fuyait était censée ramener des cosmonautes de l’ISS en mars de cette année et aurait idéalement dû rester amarrée à l’ISS. Cependant, la Russie envisage maintenant de ramener la capsule Soyouz sur Terre, sans aucun humain à bord.

L’incident a perturbé les activités de l’ISS russe, forçant une suspension des sorties dans l’espace de ses cosmonautes alors que les responsables se concentrent sur la capsule qui fuit, qui sert de canot de sauvetage pour l’équipage.

La fuite est également un problème pour la NASA. L’agence américaine a déclaré le mois dernier qu’elle étudiait si le vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX pourrait offrir une alternative de retour à la maison pour certains membres d’équipage de l’ISS, au cas où la Russie ne serait pas en mesure de lancer un autre Soyouz.

La Russie quant à elle, a refusé toute aide de SpaceX.

La fuite du Soyouz MS-22 a été repérée en décembre alors que les Russes étaient sur le point de s’aventurer à l’extérieur de la station lors d’une sortie dans l’espace prévue et que des spécialistes au sol ont vu un flux de fluides et de particules émanant du Soyouz sur une vidéo en direct depuis l’espace.

Roscosmos et la NASA ont tous deux déclaré que l’incident n’avait posé aucun danger pour l’équipage de la station.

Avec Prokopyev, Petelin et Rubio, quatre autres membres d’équipage sont actuellement sur l’avant-poste spatial : les astronautes de la NASA Nicole Mann et Josh Cassada ; Koichi Wakata de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale ; et Anna Kikina de Roscosmos.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?