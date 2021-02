La Russie lance un nouveau cargo Progress pour la Station spatiale internationale

Un nouveau cargo russe Progress a été mis en orbite dimanche soir (14 février) pour livrer des marchandises aux sept membres d’équipage de la Station spatiale internationale.

L’agence spatiale russe Roscosmos a lancé le cargo Progress MS-16, également appelé Progress 77, sur une fusée Soyouz depuis le site 31 du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan à 23 h 45 HNE (04 h 45 GMT le 15 février, 10 h 45 min 06 s) am heure de Baïkonour). Il arrivera à la gare mardi.

Progress 77 porte environ 5424 livres. (2 460 kg) de cargaison et de fournitures pour l’équipage actuellement à bord de la station. Cela comprend 3 086 lb (1 400 kg) de fournitures de recherche et d’équipage (comme de la nourriture et des vêtements), ainsi que de l’eau douce, de l’azote gazeux et du propulseur pour le système de propulsion du module de service Zvezda de la station.

Une fusée russe Soyouz lance le cargo Progress 77 non équipé vers la Station spatiale internationale depuis le cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, le 15 février 2021, heure locale (14 février HNE). (Crédit d’image: NASA TV)

Niché à l’intérieur du carénage de charge utile de son lanceur Soyouz 2.1a, le vaisseau spatial Progress MS-16 a roulé sur la rampe de lancement vendredi (12 février), avant son lancement prévu dimanche. De cette façon, les équipes au sol pourraient terminer leurs derniers préparatifs de vol.

Le Soyouz est un lanceur à trois étages de 152 pieds de haut (46 mètres). Il devait se diriger vers le nord-est après le lancement, larguant ses quatre boosters strap-on environ deux minutes après le décollage. Le deuxième étage de la fusée (également appelé étage principal) est propulsé par un moteur RD-108A conçu pour continuer à tirer pendant environ trois minutes de plus avant de passer les rênes au troisième étage de la fusée – un moteur RD-0110.

Une fois que la fusée a atteint une certaine altitude, les carénages sont tombés pour exposer le vaisseau spatial Progress MS-16, qui s’est séparé de l’étage supérieur du propulseur neuf minutes après le début du vol pour se diriger vers la station spatiale.

Après la séparation, le Vaisseau spatial Progress devrait déployer ses panneaux solaires et ses antennes de navigation. Il s’alignera ensuite sur la station spatiale et se préparera à l’amarrage avec le module Pirs de construction russe mardi 16 février à 1h20 HNE (6h20 GMT).

Le module Pirs est un port d’amarrage sur le module de service Zvezda qui sert également de sas pour les membres d’équipage de la station à utiliser lors de sorties dans l’espace menées par la Russie. Pirs devrait être retiré lorsque le vaisseau spatial Progress 77 terminera sa mission en juillet.

À sa place, Roscosmos apportera un nouvel ajout tant attendu: le laboratoire Nauka. Cela marquera l’ajout le plus important au segment russe de la station spatiale depuis l’installation du module Zvezda en 2000. (Il existe un autre port similaire à Pirs, appelé Poisk, qui restera sur la station.)

Un éclat de la Terre peut être vu en haut à droite dans cette vue de la caméra de Progress 77 capturée peu de temps après le lancement. Un si ses panneaux solaires sont visibles à gauche après le déploiement. (Crédit d’image: NASA TV)

Le vaisseau spatial Progress est un cargo non équipé qui ressemble beaucoup à son homologue avec équipage, le Vaisseau spatial Soyouz , qui est utilisé pour transporter les astronautes vers et depuis la station spatiale. La principale différence est que Progress est utilisé pour transporter des marchandises et est également conçu pour brûler lorsqu’il rentre dans l’atmosphère terrestre, tandis que Soyouz va atterrir sur terre.

Parce que les véhicules Progress sont jetables, ils sont généralement chargés de déchets et d’autres objets à jeter avant de partir sur un parcours pour brûler dans l’atmosphère terrestre, généralement dans une région éloignée de l’océan Pacifique.

Progress 77 est la première des deux livraisons de fret prévues à la station spatiale en une semaine. Samedi 20 février, un vaisseau spatial Cygnus de fabrication américaine devrait être lancé depuis Wallops Flight Facility en Virginie pour son propre voyage de deux jours vers la station spatiale.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.