La Russie exige des explications de Facebook sur les comptes bloqués

Facebook Assistant vocal FACEBOOK Portal Plus Bla

Portal+. Appels vidéo intelligents sur un écran 15,6", avec Alexa intégré et bien plus encore. La fonctionnalité Smart Camera de Portal vous suit et zoome automatiquement afin de toujours cadrer l'action et Smart Sound améliore les voix tout en réduisant les bruits de fond. Vous aurez donc l'impression d'être