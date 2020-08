La Russie et l’Inde discutent d’un accord de fabrication pour le vaccin russe contre le COVID-19 Spoutnik V

L’Inde et la Russie sont en discussion pour éventuellement fabriquer le vaccin russe contre le COVID-19, le nom Spoutnik V, ainsi qu’un essai humain de phase 3 du vaccin en Inde.

Lors d’une conférence de presse, interrogé sur une éventuelle collaboration entre la Russie et l’Inde sur le vaccin, le secrétaire de l’Union à la santé Rajesh Bhushan a déclaré: << En ce qui concerne le vaccin Spoutnik V, l'Inde et la Russie sont en communication. Certaines informations initiales ont été fournies. partagé en attendant des informations détaillées. "

Un autre responsable du ministère de la Santé a été cité par l’empreinte comme disant, “le gouvernement russe est désireux de collaborer avec l’Inde sur le vaccin … notre ambassade à Moscou essaie également d’obtenir les données et est en contact avec l’institut Gamaleya.”

La question a été discutée par un groupe d’experts national sur l’administration des vaccins contre le COVID-19 lors d’une réunion tenue le 22 août, a déclaré une source. PTI. Le Département de biotechnologie (DBT) et le Département de la recherche en santé ont été invités à diriger et à examiner la question.

Selon des sources qui ont parlé à PTI et l’empreinte, L’Ambassadeur de Russie en Inde Nikolay Kudashev s’est adressé au bureau du Conseiller Scientifique Principal K VijayRaghavan ainsi qu’aux secrétaires du DBT et du Département de la Recherche en Santé.

“Le co-président du Groupe de travail sur les vaccins et la recherche et le développement par le Dr Vinod Paul (membre du Niti Aayog) et le professeur VijayRaghavan examinera les suggestions de collaborations potentielles sur le développement de vaccins”, a déclaré un responsable gouvernemental. ANI.

“Le comité, avec les contributions des membres, en particulier le DBT et l’ICMR, examinera les informations sur la question et reliera les collaborateurs potentiels étaient des collaborations solides et à valeur ajoutée où des collaborations solides et à valeur ajoutée sont réalisables et significatives”, a déclaré le ajoutée.

Russie fait connaître ses intentions souhaitant s’associer à l’Inde pour la production lorsque Kirill Dmitriev, PDG du Fonds d’investissement direct russe (RDIF), a déclaré: «La production du vaccin est une question très importante. Actuellement, nous recherchons un partenariat avec l’Inde. Nous pensons que ils sont capables de produire le vaccin Gamaleya et il est très important de dire que ces partenariats pour produire le vaccin nous permettront de couvrir la demande que nous avons. “

Il a également déclaré que la Russie attendait avec intérêt la coopération internationale pour mener des essais de phase trois à grande échelle.

“Nous allons faire des essais cliniques non seulement en Russie mais aussi aux Emirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, probablement au Brésil et en Inde. Nous prévoyons de produire le vaccin dans plus de cinq pays et il y a une très forte demande en Asie, en Amérique latine. L’Amérique, l’Italie et d’autres régions du monde concernant la livraison du vaccin », a-t-il ajouté.

Vaccin Spoutnik V

Le vaccin a été développé par l’Institut Gamaleya en collaboration avec le ministère russe de la Défense utilise un virus différent – l’adénovirus commun causant le rhume – qui a été modifié pour porter les gènes de la protéine «spike» qui recouvre le coronavirus, comme un moyen d’amorcer le corps. pour reconnaître si une véritable infection au COVID-19 survient.

Le vaccin est similaire à d’autres en cours de développement par CanSino Biologics en Chine et l’Université britannique d’Oxford et AstraZeneca.

Le vaccin est censé être administré en deux doses et aidera les gens à développer une immunité contre le virus pendant au moins deux ans. Pour l’instant, le vaccin produit sera utilisé pour répondre à la demande en Russie. Cependant, le ministre russe de la Santé, Mikhail Murashko, a déclaré qu’il ne pouvait pas encore exclure l’exportation du vaccin. Alors que de nombreux pays sont sceptiques quant aux vaccins, d’autres encore ont entamé des discussions avec la Russie pour obtenir le vaccin ou mener des essais sur l’homme dans leur pays.

Le vaccin sera administré aux personnes qui se portent volontaires pour inclure des médecins. Auparavant, les travailleurs de première ligne et les enseignants étaient censés être les premiers en ligne pour les doses initiales du vaccin et il serait administré gratuitement.

