La Russie et le Brésil ont tranquillement fait du plus gros échec de Sylvester Stallone, «  The Expendables 3  », un succès international

Chaque fois qu’un film échoue, il est naturel que les acteurs et les showrunners trouvent des excuses ou des raisons à l’échec de la série. Les première et deuxième tranches de Les consommables franchise, mettant en vedette Sylvester Stallone, a connu un énorme succès. Le troisième, cependant, n’a pas bien fonctionné par rapport à ses prédécesseurs. Bien que The Expendables 3 n’a pas été un succès aux États-Unis, il a fait des bénéfices dans d’autres pays comme la Russie et le Brésil.

Sylvester Stallone | Gabriel Olsen / Getty Images

Les consommables tournait autour d’un groupe de mercenaires

Les consommables est une franchise de thriller d’action centrée sur un groupe de mercenaires de classe mondiale qui effectuent un large éventail de missions. Les missions du groupe varient de l’assassinat au sauvetage. Dans le premier volet de la franchise à succès, les mercenaires sont chargés de renverser un dictateur sud-américain appelé le général Garza.

Le groupe est embauché par un homme qui s’appelle M. Church. M. Church veut que Garza se détache de son chemin parce qu’il est intervenu dans les projets de Church. Pendant la mission, l’équipe se rend vite compte que Garza prend les commandes directement d’un agent voyou de la CIA appelé James Monroe.

Dans le deuxième film, les mercenaires sont à nouveau embauchés par M. Church pour récupérer les pertes de leur première mission en Amérique du Sud. Cependant, ils se trouvent au milieu d’un conflit avec un groupe rival appelé les Sangs. Le conflit entre les deux groupes s’intensifie et le dernier membre de l’équipe est tué par le chef des Sangs Jean Vilain. Tout en essayant de se venger de la mort de son protégé, le chef d’équipe Ross se rend compte que Vilain représente une menace pour le monde alors qu’il tente d’extraire du plutonium de qualité militaire et de le vendre sur le marché noir à des fins lucratives.

Le troisième volet suit The Expendables alors qu’ils entrent en contact avec leur co-fondateur Conrad Stonebanks. L’équipe se rend compte plus tard que Stonebanks était devenu un marchand d’armes impitoyable, forçant Ross à le tuer. Après avoir survécu, Stonebanks s’était donné pour mission de se débarrasser des Expendables. Ross finit par recruter de nouveaux membres pour rejoindre The Expendables pour l’aider à combattre son vieil ami devenu ennemi.

Sylvester Stallone était fortement impliqué dans la franchise

CONNEXES: Dolph Lundgren a presque tué Sylvester Stallone dans ‘Rocky IV’

Ce n’est un secret pour personne que Sylvester Stallone est un homme talentueux qui porte de nombreux chapeaux. En 1972, Stallone a auditionné et a perdu un rôle mineur dans le film classique de 1972 Le parrain. Il a cependant décroché un rôle mineur dans Pas de place pour se cacher. Après avoir joué dans des rôles de soutien dans des films tels que Mandingue, Kojak, et Histoire de la police, Stallone a eu sa grande chance dans le hit de 1976 Rocheux.

Stallone s’est inspiré du combat Muhammad Ali contre Chuck Wepner. Stallone a commencé à se faire remarquer à Hollywood et a fini par décrocher plus de rôles dans des films tels que Fièvre du samedi soir, rester en vie, et Strass.

En 2010, Stallone a présenté au monde la franchise de films à succès Les consommables. Il a pris le rôle d’écrire, de réaliser et même de jouer dans le film. Les consommables a présenté une distribution composée de grands noms tels que Dolph Lundgren, Jet Li, Jason Statham, Mickey Rouke, Terry Crews, Randy Couture et Arnold Schwarzenegger.

En dépit d’être un flop domestique, Les consommables 3 a été un succès en Russie et au Brésil

Les premier et deuxième films de Les consommables la franchise a fait exceptionnellement bien. Les deux films ont rapporté respectivement 103 millions de dollars et 85 millions de dollars au pays. À l’échelle mondiale, les films ont rapporté 274 millions de dollars et 305 millions de dollars. Le troisième film, cependant, a été un flop majeur au niveau national car il a rapporté 39 millions de dollars.

Stallone est sorti pour parler des problèmes qui pourraient nuire au film. Pour commencer, l’acteur a noté que la cote PG-13 était peut-être la plus grande perte de la série, selon Cinemablend. L’acteur a déclaré qu’en essayant d’atteindre un public plus large, ils avaient mal calculé le mouvement et avaient fini par nuire à la franchise.

De plus, lorsque la production a commencé, l’acteur Bruce Willis aurait demandé un paiement d’un million de dollars, selon The Guardian. Stallone a qualifié la star des années 80 de «gourmande et paresseuse» et a déclaré avoir trouvé son remplaçant dans les 72 heures. Indépendamment des obstacles, le film a connu une pré et une post-production, le film a réussi à bien faire à l’international avec 170, 138, 834 €.