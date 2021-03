La Russie et la Chine viennent d’accepter de construire ensemble une station de recherche sur la Lune

La Chine et la Russie prévoient de construire ensemble une station de recherche lunaire.

Dirigeants de la China National Space Administration (CNSA) et Roscosmos , L’agence spatiale fédérale russe, a signé mardi 9 mars un protocole d’accord sur la construction d’un avant-poste lunaire appelé International Lunar Research Station (ILRS).

« L’ILRS est une base d’expériences scientifiques complète avec la capacité de fonctionnement autonome à long terme, construite sur la surface lunaire et / ou [in] orbite lunaire qui mènera des activités de recherche scientifique multidisciplinaires et multi-objectifs telles que l’exploration et l’utilisation lunaire, l’observation lunaire, l’expérience scientifique de base[s] et vérification technique, « les responsables de la CNSA écrit dans une annonce mardi .

La CNSA et Roscosmos « faciliteront une vaste coopération au sein de l’ILRS, ouverte à tous les pays intéressés et partenaires internationaux, renforceront les échanges de recherche scientifique et favoriseront l’exploration et l’utilisation de l’espace par l’humanité à des fins pacifiques.[s]», ont ajouté des responsables.

L’annonce de la CNSA n’a pas fourni de calendrier ciblé pour la station de recherche lunaire, ni communiqué similaire publié par Roscosmos .

Les États-Unis travaillent sur leur propre poussée lunaire ambitieuse avec Programme Artemis de la NASA . Si tout se passe comme prévu, Artemis enverra des astronautes sur la surface lunaire au milieu des années 2020 et établira une présence humaine durable à long terme sur et autour de la lune d’ici la fin de la décennie. La NASA espère qu’un tel travail l’aidera à amener des astronautes sur Mars dans les années 2030, ont déclaré des responsables de l’agence.

La NASA ne fait pas cavalier seul avec Artemis. L’agence a signé des accords avec de nombreux partenaires du secteur privé, et huit autres pays ont signé le Accords d’Artémis , ouvrant la voie à leur participation au programme. (Un neuvième pays, le Brésil, a indiqué qu’il avait également l’intention de signer les accords.)

La Russie et la Chine ne font pas partie des signataires. La Russie a beaucoup travaillé avec les États-Unis dans l’espace, notamment sur le programme de la Station spatiale internationale, mais le chef de Roscosmos, Dmitri Rogozine, a récemment déclaré que la nation était peu susceptible d’être un partenaire d’Artemis .

La Chine ne peut pas participer de manière substantielle à la poussée lunaire de la NASA, du moins pas sans une nouvelle législation américaine. Depuis 2011, la NASA et le Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche se voient interdire de coopérer sur des projets spatiaux avec leurs homologues chinois, à moins que le Congrès n’approuve une telle coopération à l’avance.