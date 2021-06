La Russie et la Chine révèlent une feuille de route pour la base lunaire, mais aucun plan de voyages d’astronautes pour le moment

La Chine et la Russie ont invité des partenaires internationaux à se joindre à eux pour construire une base lunaire, mais ont révélé qu’ils ne prévoyaient pas d’envoyer des astronautes à la lune dans la prochaine décennie.

le Station internationale de recherche lunaire (ILRS) sera composé d’une station spatiale en orbite lunaire, d’une base lunaire en surface et d’un ensemble de rovers mobiles et intelligents robots « sautant » , selon des représentants de l’agence spatiale russe Roscosmos et de la China National Space Administration (CNSA).

S’exprimant lors de la Conférence mondiale sur l’exploration spatiale (GLEX) à Saint-Pétersbourg, en Russie, mercredi 16 juin, les responsables de l’espace chinois et russes ont déclaré qu’ils étaient déjà en négociations avec des partenaires internationaux, dont l’Agence spatiale européenne (ESA), la Thaïlande, le Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite se joignent à leurs efforts.

En rapport: La NASA dévoile le plan du «camp de base» d’Artémis sur la Lune au-delà de 2024

Les deux puissances spatiales ont signé un protocole d’accord intergouvernemental en mars 2021 pour aller de l’avant avec le projet.

Le calendrier présenté lors du forum GLEX prévoit une phase de reconnaissance qui débutera en 2021. D’ici 2025, les agences spatiales choisiront un site pour la base lunaire, la construction devant suivre entre 2026 et 2035. L’ILRS deviendra opérationnel à partir de 2036, fournir une gamme d’installations et d’équipements scientifiques pour étudier la topographie lunaire, la géomorphologie, la chimie, la géologie et structure interne de la lune , ainsi que de permettre des observations spatiales et terrestres depuis la surface de la Lune. Il soutiendra également probablement l’exploration humaine à l’avenir.

La base en surface sera desservie par une station orbitale à espace cislunaire entre la Lune et la Terre, qui verra un trafic régulier entre les deux corps célestes.

La station utilisera des technologies autonomes, notamment des robots sauteurs et des rovers pour explorer la lune. (Crédit image : Roscosmos/CSNA)

Le vice-administrateur de la CNSA, Yanhua Wu, a déclaré lors de la conférence que les partenaires se concentrent actuellement sur le développement d’une technologie d’exploration lunaire robotique et ne prévoient pas d’envoyer des astronautes sur la lune au cours de la prochaine décennie.

« Nous ferons également beaucoup de travail préparatoire et de recherche dans cet aspect », a déclaré Yanhua. « Nous espérons donc pouvoir envoyer nos chercheurs à la surface de la lune à l’avenir pour qu’ils effectuent des missions à la surface de la lune. »

Sergey Saviliev, directeur général adjoint de la coopération internationale à Roscosmos a déclaré lors de la conférence que bien que la Chine et la Russie n’aient encore été approchées par aucune entreprise privée, la nature du projet ISLR se veut inclusive et ouverte à toutes les personnes intéressées.

Plus tôt cette année, la Russie a annoncé son intention de construire son propre station spatiale en orbite terrestre basse, la région de l’espace au-dessous de 620 miles (1000 kilomètres) et menacé de quitter la coopération de la Station spatiale internationale en représailles contre les sanctions américaines.

La Chine a lancé le premier module de sa nouvelle station spatiale, Tianhe , en orbite terrestre basse en avril de cette année. La station est réglée pour recevoir son premier équipage d’astronaute plus tard cette semaine.