La Russie annonce la paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

L’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Russie ont annoncé avoir signé un accord pour mettre fin au conflit militaire dans la région du Haut-Karabakh après plus d’un mois d’effusion de sang.

Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan a annoncé la signature de l’accord sur les réseaux sociaux aux premières heures de mardi (10 heures, heure locale), et le président du Kremlin et de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a par la suite confirmé la nouvelle.

« La signature du document trilatéral sera un point crucial dans la résolution du conflit », a déclaré Aliyev lors d’une réunion en ligne avec le président russe Vladimir Poutine, qui a été diffusée à la télévision.

Poutine a déclaré que les soldats de la paix russes seraient déployés le long du front au Haut-Karabakh et dans le couloir entre la région et l’Arménie.

Arayik Harutyunyan, le leader de la région du Haut-Karabakh, a déclaré sur Facebook qu’il avait accepté la signature du pacte « pour mettre fin à la guerre le plus tôt possible ».

La déclaration intervient après six semaines de violents combats et d’avancées des forces azerbaïdjanaises. Le gouvernement de Bakou a déclaré qu’il avait saisi des dizaines de colonies dans le Haut-Karabakh lundi, au lendemain de la proclamation de la victoire dans la bataille pour la deuxième plus grande ville de la région stratégique.

Le conflit a accru les craintes d’une guerre régionale plus large, la Turquie soutenant son allié, l’Azerbaïdjan, tandis que la Russie a un pacte de défense avec l’Arménie, ainsi qu’une base militaire dans le pays.