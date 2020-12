La Russie a lancé un test de missiles antisatellites, selon le US Space Command

La Russie a lancé un nouveau test de missiles antisatellites dans le cadre de sa dernière campagne de militarisation de l’espace, ont déclaré des responsables du US Space Command mercredi 16 décembre.

Dans son troisième test anti-satellite cette année, la Russie a lancé un missile anti-satellite à ascension directe (DA-ASAT), qui peut détruire de petits satellites en orbite terrestre basse. Lorsqu’un satellite est frappé par un missile DA-ASAT, le champ de débris laissé derrière pourrait constituer une menace pour d’autres satellites « et polluer irrévocablement le domaine spatial », a déclaré le US Space Command (USSC) dans un communiqué.

<< La Russie affirme publiquement qu'elle s'emploie à empêcher la transformation de l'espace extra-atmosphérique en champ de bataille, mais en même temps, Moscou continue de militariser l'espace en développant et en déployant des capacités en orbite et au sol qui cherchent à exploiter la dépendance des États-Unis à l'égard de l'espace. ", a déclaré le général de l'armée américaine James Dickinson, commandant de l'USSC, dans le communiqué. "Les tests persistants de ces systèmes par la Russie démontrent que les menaces pesant sur les systèmes spatiaux américains et alliés progressent rapidement."

En relation: Les armes spatiales les plus dangereuses de tous les temps

La Russie a maintenant fait la démonstration de deux types d’armes spatiales: les missiles DA-ASAT, qui se lancent depuis le sol, et un système spatial que l’USSC appelle un «ASAT co-orbital». Le précédent test anti-satellite de la Russie le 15 juillet était ce dernier type de mission, au cours de laquelle le satellite russe Cosmos 2543 « a injecté un nouvel objet en orbite » et « a effectué un test non destructif » d’une arme anti-satellite, ont déclaré des responsables de l’USSC.

La dernière fois que la Russie a lancé un missile DA-ASAT comme celui qui vient de se produire, c’était le 15 avril. Cela s’est produit environ deux mois après que l’US Space Force a commencé à suivre deux satellites russes qui traquaient un satellite espion américain en orbite – un comportement que Space Le commandant de la force, le général John «Jay» Raymond, a décrit comme «inhabituel et dérangeant» à l’époque. L’un de ces satellites était Cosmos 2543, le même satellite utilisé pour le test co-orbital du 15 juillet.

En relation: Ne paniquez pas à propos du récent test anti-satellite de la Russie, disent les experts

« La Russie a fait de l’espace un domaine de la guerre en testant des armes spatiales et terrestres destinées à cibler et détruire des satellites », a déclaré Dickinson. « Ce fait est incompatible avec les affirmations publiques de Moscou selon lesquelles la Russie cherche à prévenir les conflits dans l’espace. L’espace est essentiel pour toutes les nations. Il est d’un intérêt commun de créer les conditions d’un environnement spatial sûr, stable et durable sur le plan opérationnel. »

Envoyez un courriel à Hanneke Weitering à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-la sur Twitter @hannekescience. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.