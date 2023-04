La Russie a déjà son propre ChatGPT : c’est GigaChat

La banque russe Sberbank a annoncé GigaChat, l’alternative russe à ChatGPT. Pour l’instant, il est en test et n’est accessible que sur invitation.

La course à l’IA continue de prendre de l’ampleur. Hier, nous avons parlé de la façon dont la Chine travaille sur son propre ChatGPT, bien qu’il soit possible que ce développement soit entravé par l’intention du gouvernement du géant asiatique de promouvoir les valeurs socialistes. Pour l’instant, la tête du développement se trouve aux États-Unis, où ChatGPT-5 serait déjà sur le point d’atteindre l’AGI.

Maintenant, comme nous l’avons appris grâce à l’agence ., La Russie a publié sa propre version du célèbre modèle de langage basé sur l’IA. Ce modèle s’appelle GigaChat et veut concurrencer ChatGPT en face à face, du moins en territoire slave.

Une IA sponsorisée par une banque

Selon l’agence, le modèle d’intelligence artificielle a été lancé par Sberbank, le la plus grande et la plus ancienne banque de Russie qui, en outre, a une participation majoritaire de l’État. La société a expliqué dans un communiqué que GigaChat est en phase bêta fermée et n’est accessible que via des invitations (qui sont accordées sur sa chaîne Telegram).

Selon le communiqué de la Sberbank, cette intelligence artificielle utilise un modèle nommé NeONKA, qui repose sur plusieurs réseaux de neurones dont le processus d’apprentissage a été assisté et renforcé par l’intervention humaine. Comme nous l’avons appris, cette IA permet générer du texte et des images sur la base des instructions de l’utilisateur. Il est également important de noter que cette IA russe ce sera entièrement open source.

D’après ce que nous avons pu apprendre, Sberbank apportera votre modèle linguistique à plusieurs de vos services; tout comme Microsoft l’a fait avec GPT-4 et Bing. Il mettra également GigaChat à la disposition des développeurs via une API.

Rappelons-nous que toutes ces nouvelles sur l’IA arrivent à un moment où différents experts dans le domaine à travers le monde ont a signé une lettre ouverte demandant de suspendre les expériences et les évolutions. L’un d’eux a même mis en garde contre les dangers de l’IA dans un long article.

