La rumeur veut que l’équipage de démolition arrive dans la série She-Hulk Disney +

Alors que nous sommes sur le point de voir l’accent mis sur Marvel passer de sa série Disney + à l’arrivée de Veuve noire Comme le premier Univers cinématographique Marvel Le film arrivera dans les salles dans plus de deux ans, cela ne signifie pas que nous sommes sur le point d’oublier certaines des nouvelles séries à venir qui nous attendent l’année prochaine. Avec Marvel utilisant la plate-forme Disney + pour vraiment jouer avec des formats qui n’auraient pas été possibles sur grand écran. Nous avons vu WandaVisionle format semi-sitcom de , Loki travaillant comme un thriller mystérieux sur le voyage dans le temps, et à venir nous avons la comédie juridique d’une demi-heure de Elle-Hulk. Selon de nouveaux rapports, il semble que nous soyons sur le point d’avoir plus d’un méchant dans la série avec la suggestion que la série amènera The Wrecking Crew dans le MCU.

Elle-Hulk verra l’arrivée de la cousine de Bruce Banner, Jennifer Walters, qui parvient à assumer certains des pouvoirs de son grand parent vert à la suite d’une transfusion sanguine. La série voit Tatiana Maslany dans le rôle principal, tandis que Mark Ruffalo fait ses débuts chez Marvel sur petit écran alors que le professeur Hulk et Tim Roth reviennent dans le rôle de l’Abomination – qui semble être vu pour la première fois dans Shang-Chi et la légende des dix anneaux.

Les derniers rapports proviennent de Le cirque cosmique‘ Lizzie Hall, qui a révélé que l’effort de collaboration des super-vilains que sont The Wrecking Crew fera leur première apparition dans la série. Étant donné que nous avons déjà The Abomination, cela signifie qu’il va se passer beaucoup plus de choses que prévu. Le Wrecking Crew a eu plusieurs formations depuis sa première apparition dans Marvel Comics en 1974, mais en règle générale, le groupe comprend Wrecker, Piledriver, Bulldozer et Thunderball et parvient à ressembler à une équipe composée de nains qui n’y sont pas parvenus. dans Blanc comme neige. Bien que le groupe ne soit pas l’un des collectifs de méchants les plus connus à être apparu dans les pages de Marvel, ils se sont retrouvés à affronter les Avengers, The Defenders, Spider-Man, les X-Men et She Hulk, ce qui signifie qu’ils sont assez formidables. adversaires dans le grand schéma des choses.

Donc, si l’arrivée de The Wrecking Crew, quelle que soit sa forme, est imminente, alors la question qui doit être posée est de savoir qui sera le méchant principal de la série ? Jusqu’à présent, toutes les nouvelles du casting et les personnages confirmés étaient des méchants autres que Ruffalo et Maslany en tant que Hulk et Walters respectivement. Avec Abomination de Tim Roth et l’ajout récent de Le bon endroit’ s Jameela Jamil devrait apparaître comme régulier Elle-Hulk l’antagoniste Titania, ajoutant quatre ou cinq membres de The Wrecking Crew, verra trois adversaires très puissants et tout aussi égaux en lice pour le titre de meilleur méchant.

Ce qu’il faut aussi considérer, c’est que Elle-Hulk aura la plus longue série d’action en direct de Marvel Disney + à ce jour avec dix épisodes, ce qui signifie qu’il y a beaucoup de possibilités d’utiliser un méchant différent dans chaque épisode, et étant donné qu’il est présenté comme une comédie légale, nous nous attendrions à ce qu’à au moins certaines de ses batailles vont se dérouler dans la salle d’audience ainsi que d’une manière plus bourrée d’action. La série est en tournage depuis avril, donc il ne faudra pas trop de temps avant d’en savoir plus sur la façon dont tout cela se déroulera lorsque Elle-Hulk arrive l’année prochaine.

Sujets : She Hulk, Disney Plus, Streaming