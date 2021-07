La rumeur veut que Daredevil de Charlie Cox revienne dans la série She-Hulk Disney +

Vérifiez l’horloge car c’est l’heure de la rumeur, et celle-ci est particulièrement excitante. La dernière tranche de potins Marvel prétend que casse-cou la star Charlie Cox apparaîtra dans la prochaine série Disney + Elle-Hulk, et que non seulement il reprendra le rôle de Matt Murdock, mais il incarnera même l’Homme sans peur.

Je peux AUSSI vous dire que non seulement #CharlieCox dans #SheHulk mais il apparaîtra en costume comme #Daredevil pas seulement comme Matt Murdock comme dans #SpiderManNoWayHome Quand tu le verras, tu vas devenir fou#Merveille#MCUpic.twitter.com/sQYrSQ5ERf – Grace Randolph (@GraceRandolph) 6 juillet 2021

Bien que ce soit (très) loin d’être une confirmation, l’idée que le studio utilisera ses émissions Disney + pour réintroduire plusieurs de leurs personnages des émissions Netflix désormais annulées est quelque chose qui a été signalé à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Cette affirmation particulière vient de la populaire YouTuber Grace Randolph, dont les antécédents sont quelque peu mitigés, mais c’est quand même très excitant. Je peux AUSSI vous dire que non seulement #CharlieCox est dans #SheHulk, mais qu’il apparaîtra en costume de #Daredevil, pas seulement comme Matt Murdock comme dans #SpiderManNoWayHome », affirme-t-elle. « Quand vous le verrez, vous deviendrez fou . »

casse-cou les fans attendaient avec impatience de savoir si Charlie Cox sera jamais ramené dans la mêlée, et Elle-Hulk pourrait être le moyen de retour idéal pour le justicier bien-aimé. La série Disney + devrait être la vedette Orphelin noir Tatiana Maslany en tant que personnage principal et se concentrera sur Jennifer Walters (jouée par Maslany), qui est avocate et cousine de Bruce Banner. Jennifer hérite des pouvoirs de Hulk de Banner après avoir reçu une transfusion sanguine de sa part, mais, contrairement à Bruce Banner, lorsqu’elle sort, Jennifer peut conserver la majeure partie de sa personnalité, de son intelligence et, surtout, de son contrôle émotionnel.

Le travail de Walter en tant qu’avocat donnant le ton à la série, il n’y a vraiment aucune excuse pour ne pas faire participer Matt Murdock, et il ne fait aucun doute que le public attendra avec impatience qu’il entre dans chaque salle d’audience et scène d’interrogatoire.

Les rumeurs du retour de Charlie Cox en tant que Daredevil circulent depuis un certain temps, avec des affirmations récentes (cette dernière incluse) indiquant qu’il a même un rôle sur grand écran dans la suite à venir Spider-Man : Pas de chemin à la maison. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a depuis ajouté de l’huile sur le feu en disant: « Tout est sur le plateau », lors de la discussion d’un retour possible pour Daredevil et le reste de The Defenders. « C’est l’une des choses amusantes à propos des bandes dessinées, c’est que les personnages apparaissaient, disparaissaient et allaient et venaient. Tout cela est une inspiration pour l’avenir. Il y a de grands personnages et acteurs dans ces séries. »

À part casse-cou, il y a également eu des rumeurs en cours selon lesquelles Krysten Ritter reprendrait également son rôle de Jessica Jones dans Elle-Hulk, avec son rôle de détective privé qui s’intègre à nouveau bien. Si tout cela ne suffisait pas déjà, Elle-Hulk est également répandu pour inclure l’introduction du fils de The Hulk, Skaar, et de l’équipe crapuleuse connue sous le nom de The Wrecking Crew.

Les fans devront probablement attendre un peu avant de savoir s’il y a du vrai dans l’un d’entre eux, car She-Hulk n’a pas encore de date de sortie Disney + et devrait faire ses débuts sur Disney + dans le courant de 2022. Cela nous vient de Grace Randolph.

