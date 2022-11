La rumeur sur Alicent Hightower et Daemon Targaryen qui n’a pas été racontée dans « La Maison du Dragon »

En plus de montrer les jeux de puissance, « Maison du Dragon » (« La maison du dragon » en espagnol) avait aussi plusieurs relations amoureuses entre les personnages principaux. Bien qu’Alicent Hightower ait épousé Viserys Targaryen, il y a une partie de son histoire qui n’a pas été racontée dans le Série HBO Max.

Daemon Targaryen avait plusieurs partenaires tout au long de la première saison : Rhea Royce, Mysaria, Laena Velaryon et enfin Rhaenyra Targaryen.

Comme on l’a vu dans la série, le prince aime conquérir les femmes (et les adolescentes), mais en « Fire and Blood » de George RR Martin, ses aventures atteignent même les jeunes Haute tour d’Alicent.

QUELLE EST LA RUMEUR UNTOLD SUR ALICENT HIGHTOWER ET DAEMON TARGARYEN ?

Bien que le livre sur lequel « House of the Dragon » est basé ne soit pas fiable, car il se compose de rumeurs et de différentes versions, il est mentionné une explication possible de la querelle entre Otto Hightower et Daemon Targaryen.

Selon Mushroom, le bouffon de la cour, la fille de la Main du Roi avait succombé aux charmes du prince. et lui avait donné sa virginité. Cela a été tenté d’être géré en secret, en raison des répercussions que cela pourrait avoir sur l’avenir d’Alicent. cela aurait été la raison pour laquelle Otto Hightower détestait Daemon.

Cependant, cette version n’est pas très fiablecar le nain implique également qu’Alicent avait des relations avec le roi Jaehaerys I Targaryen lorsqu’il était alité.

L’histoire n’a pas été racontée dans la série. ça montre seulement une scène du premier épisode où le personnage de Matt Smith lui demande sa faveur à la jeune version d’Alicent Hightower, bien qu’il soit sous-entendu qu’il l’a fait pour irriter son père, qui était à la barre.

Dans l’épisode 1 de « House of the Dragon », Daemon Targaryen a demandé la faveur d’Alicent Hightower avant la compétition, tandis que Criston Cole a demandé Rhaenyra Targaryen (Photo : HBO)

POURQUOI LA « MAISON DU DRAGON » A-T-ELLE DÉCIDÉ DE NE PAS MONTRER CETTE HISTOIRE ?

La version de l’histoire dans laquelle Alicent Hightower « perd » sa virginité au profit de Daemon Targaryen a été abandonnée par les scénaristes de « La Maison du Dragon ». Cette décision était due à direction que prenait le personnage d’Emily Carey et d’Emilia Cooke. Ils voulaient beaucoup le faire plus complexeau lieu de la manière ambitieuse et envieuse montrée dans le livre.

« On a pu prendre du recul et se dire : les narrateurs de l’histoire veulent croire qu’Alicent est une garce diabolique et intrigante. Mais est-ce vrai ?», a expliqué Sara Hess au Hollywood Reporter.

C’est assurément une bonne décision, car cette rend Alicent beaucoup plus tridimensionnel et complexe. Ce n’est pas si facile de la condamner et vous en venez à sympathiser avec elle, mais vous identifiez aussi son hypocrisie et les moments où sa fierté a eu raison d’elle.

S’il avait placé la brève romance qu’il aurait eue avec Daemon Targaryen, cela aurait a transformé son histoire avec Rhaenyra en une rivalité pour un homme. Une prémisse très simple pour une série comme « House of the Dragon ».