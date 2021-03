La rumeur selon laquelle Mme Doubtfire NC-17 Cut a demandé aux fans de Robin Williams de le voir

Les fans de Robin Williams réclament la coupe selon la rumeur NC-17 du film de comédie familiale classique Mme Doubtfire. La campagne de médias sociaux qui se développe rapidement découle d’un tweet de Film Facts sur Twitter affirmant que Williams avait tant improvisé sur Mme Doubtfire qu’il y avait des coupes PG, PG-13, R et NC-17 du film. Vrai ou non, le tweet a amené des milliers de fans à exiger la coupe NC-17 de Mme Doubtfire en réponse.

«Relâchez le Mrs Doubtfire NC-17 Cut», lit-on dans un tweet populaire, qui a été aimé près de 200 000 fois en moins de 24 heures.

« Je suis BEAUCOUP plus intéressé par la coupe NC-17 Mrs Doubtfire que par la coupe Snyder », déclare un autre fan de Williams.

Un autre fan blague: « Wow que Snyder a coupé de Ligue de justice était génial! La réédition la plus choquante de mémoire récente ** Mme. Doubtfire est entré dans le chat. «

« Il y a une coupe NC-17 de Mme Doubtfire. Les gars … nous avons trouvé notre prochaine coupe à sortir », dit un autre fan.

Et certains fans veulent juste voir plus de Robin Williams, qu’il utilise des vulgarités ou non, comme le dit un tweet: « Je donnerais n’importe quoi pour des images inédites de MRS. DOUBTFIRE, non pas parce qu’il faut une coupe R ou NC-17, mais parce que Robin me manque. »

Alors, est-ce que la rumeur de coupe NC-17 de Mme Doubtfire existe-t-il réellement? L’ancienne enfant star Mara Wilson, qui a joué la fille de Williams, Natalie dans le film, a directement abordé les rumeurs dans une interview sur LOGO TV. Cocktails et classiques en 2016. Comme Wilson l’a expliqué à l’époque, il peut y avoir ou non une coupe NC-17, mais il y en a certainement assez pour une version R-rated.

« Je ne sais pas pour NC-17, mais avec certaines des choses qu’il a dites, je suis sûr qu’il y avait probablement un R [rated] coupé quelque part », a déclaré Wilson.

Pourtant, il pourrait y avoir beaucoup plus que ce que Wilson sait même, car Williams a gardé les choses propres quand il était autour du joueur de 5 ans sur le plateau. Se souvenant de son expérience de travail avec Williams sur le film, Wilson a déclaré: « Il était très respectueux autour de moi. Il avait des enfants lui-même et évidemment il est connu pour une partie de son matériel bleu; il ne l’a pas fait autour de nous … Mais il l’était. hilarant, il a fait toutes sortes de trucs dingues avec nous tout le temps aussi. Nous nous sommes beaucoup amusés. «

Réalisé par Chris Columbus, Mme Doubtfire a été libéré en 1993. Il mettait en vedette Williams comme un père divorcé qui se déguise en femme de ménage âgée pour maintenir une relation avec ses enfants. Le rôle a valu à Williams un Golden Globe du meilleur acteur avec l’Oscar du meilleur maquillage. En plus du succès critique, il a également été un succès au box-office, rapportant plus de 441 millions de dollars en 1993.

Peu de temps avant la mort de Williams en 2014, une suite de Mme Doubtfire a été annoncé à la 20th Century Fox. Williams devait reprendre son rôle de Daniel Hillard / Mrs. Doubtfire avec Columbus de retour dans le fauteuil du réalisateur. Quelques mois à peine après l’annonce, Williams s’est suicidé en août 2014 et les plans pour Mme Doubtfire 2 ont ensuite été mis au rebut.

On ne sait pas si nous verrons un jour une coupe R-rated ou NC-17 de Mme Doubtfire, mais comme nous venons de le voir avec Justice League de Zack Snyder, ça ne fait pas de mal aux fans d’essayer. Pour regarder la coupe originale, vous pouvez maintenant diffuser le film sur HBO Max.

