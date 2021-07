La rumeur évoque une possible collaboration entre Taylor Swift et Adele

Pendant des années, les fans de Taylor Swift et Adele ont spéculé sur la possibilité de voir une collaboration entre les deux grandes stars de la pop, et l’émergence récente d’un disque pour une chanson intitulée « Broken Hearts », qui est apparue sur Internet, suggère que cela est un scénario avec de très grandes chances de se produire.

SESAC (Acronym for the Society of European Stage Authors and Composers), souligne que la chanson figure parmi ses disques, y compris dans la section « AKA Titles » la chanson « Shattered Hearts », avec des crédits de composition pour Adele Laurie Blue Adkins et Taylor Alison Swift, qui a commencé à éveiller les soupçons parmi les fans des deux artistes.

La théorie la plus populaire à ce sujet est qu’elle fera partie de « Red (Taylor’s Version) », la réédition du quatrième album studio de Swift, qu’elle a récemment enregistré avec le reste de sa discographie après la dispute avec son ancien manager après la diffusion et la vente non autorisée de l’intégralité de son catalogue musical.

Le wagon de Taylor Swift est positionné depuis l’année dernière dans l’une de ses étapes les plus prolifiques à ce jour, sortant deux albums surprises (‘Folklore’ et ‘Evermore’), qui ont été écrits et enregistrés pendant le verrouillage par la pandémie, en plus de son récent collaboration avec Aaron Dessner de The National et Justin Vernon de Bon Iver pour l’album Big Red Machine.

Taylor Swift a récemment participé à « Renegade », le troisième single de Big Red Machine de leur deuxième album studio « Combien de temps pensez-vous que ça va durer? ». Pendant ce temps, les fans d’Adèle attendent son nouvel album, qui serait son retour sur la scène musicale depuis l’arrivée de « 25 » en 2015. La chanteuse a présenté des indications d’être revenue en studio d’enregistrement, mais ne l’a pas encore confirmé officiellement. .

En mai dernier, Adele était une présentatrice invitée de l’émission de variétés « Saturday Night Live », expliquant que la raison pour laquelle elle n’est pas une invitée musicale est que son album n’est pas encore terminé, mais aucun des rôles faisant partie de l’émission le terrifiait. tout aussi bien.