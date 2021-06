La rumeur du livre de Boba Fett affirme que trois énormes favoris des fans de Star Wars apparaîtront

Si l’on en croit une nouvelle rumeur folle, Le livre de Boba Fett apportera quelques gros frappeurs. Den of Nerd prétend avoir entendu de deux sources différentes que Boba Fett se retrouvera face à face avec Luke Skywalker, qui a été vu pour la dernière fois en train de s’envoler avec Grogu. Baby Yoda sera là aussi, bien que leur rôle dans la série ne soit pas confirmé pour le moment. L’histoire se déroule peu de temps après Le Mandalorien Finale de la saison 2, donc peu de temps se sera écoulé depuis que Master Skywalker est entré en contact avec Grogu.

La plus grande partie de cette rumeur est peut-être que le grand amiral Thrawn fera également sa première apparition en direct dans la série. Thrawn a été vu dans l’animation Guerres des étoiles série, et on ne sait pas encore qui le jouera dans la chair. Mais on pensait que Thrawn se dirigerait vers le petit écran dans Ahsoka first.Ces nouvelles allégations indiquent que Le livre de Boba Fett mettra en place un redémarrage pour l’arc de l’histoire des légendes populaires Héritier de l’Empire. Vous pouvez regarder le rapport complet à Den of Nerd.

Grâce à un tweet de Guerres des étoiles l’acteur Ming-Na Wen, on dirait que Le livre de Boba Fett a terminé le tournage. Le tweet de la star, qui apparaît dans la série sous le nom de Fennec Shand, un chasseur de primes et nouveau partenaire de Fett de Temuera Morrison, a utilisé le hashtag #wrapgift et a montré un certain nombre d’articles qui sont remis aux acteurs et à l’équipe à la fin de le tournage.

Le livre de Boba Fett n’est qu’un élément d’une vague de nouveaux Guerres des étoiles propriétés se dirigeant vers Disney + dans un proche avenir, et se déroule à partir de la deuxième saison de Le Mandalorien. Le tournage devait se terminer bientôt et il semble que le tweet confirme que c’est le cas. Sur les photos, Wen a partagé des photos de certains Guerres des étoiles des shorts, des boites de gants en latex et quelques draps personnalisés avec le nom du personnage et la ligne « The Book of Boba Fett S.1 ». Wen a commenté : « Gants en latex et shorts @starwars. Je sais sexy. »

Tandis que le Boba Fett spin off était à l’origine considéré comme une série limitée, l’ajout de « S.1 » aux cadeaux d’emballage a conduit de nombreuses personnes à penser que la série pourrait être renouvelée dans un proche avenir. D’autres éléments de la série récemment apparus ont également eu les mêmes marques. Comme de nombreuses franchises Disney, tant que les téléspectateurs continuent de regarder, ils semblent plus qu’heureux de continuer à produire. Bien que cela semble être un bien meilleur service pour les fans que de nombreuses séries Netflix ont récemment vu, nous devons nous rappeler que c’est de Star Wars dont nous parlons. Dans la plupart des cas, Disney pourrait publier une série sur les habitudes de toilette de Jabba The Hutt et ce serait un succès.

Certains rapports de la production ont appelé Le livre de Boba Fett un peu comme Le Mandalorien saison 2.5. Il y a un certain nombre de camées gardés secrets pour le moment, qui seraient divers personnages passant de Le Mandalorien séries. Les croisements et les histoires qui s’entrecroisent sont quelque chose qui ne sort pas de l’ordinaire pour le producteur Jon Favreau grâce à son implication dans le Univers cinématographique Marvel, mais il n’a pas tardé à souligner que cette série est définitivement une histoire distincte de la troisième saison de The Mandalorian.

Parlant sur Bonjour Amérique, a-t-il dit, « C’est donc en fait distinct de Le Mandalorien La saison 3, mais ce que nous n’avons pas dit dans cette annonce, c’est que le prochain spectacle à venir – ce que Kathy a appelé «le prochain chapitre» – va être Le livre de Boba Fett, puis nous passons en production juste après cela le Le Mandalorien, de retour avec le personnage principal [Din Djarin] que nous connaissons et aimons tous… peu de temps après. »

Boba Fett, qui n’avait auparavant qu’une très courte apparition à l’écran dans le Guerres des étoiles franchise, vu pour la dernière fois dans L’empire contre-attaque, est devenu en quelque sorte l’un des personnages les plus discutés de la série. Il est donc normal qu’il obtienne enfin l’histoire que les fans attendent depuis près de quatre décennies. Temuera Morrison a expliqué son personnage dans une récente interview, en disant: « Eh bien, nous ne pouvons pas en dire trop, mais nous allons voir son passé et où il est depuis L’empire contre-attaque. Quelqu’un a souligné qu’il était en quelque sorte coincé à cet endroit, et qu’il est maintenant temps de remonter dans le temps, de vérifier son parcours et d’en savoir plus sur lui. » Le livre de Boba Fett arrive sur Disney + en décembre, alors faites attention à d’autres teasers et bandes-annonces à venir.

