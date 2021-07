La rumeur du jugement perdu indique qu’il n’y aura peut-être plus de séquelles

La dernière rumeur de Lost Judgment indique qu’il pourrait ne pas avoir de suite en raison de problèmes de contrat avec l’acteur Takuya Kimura.

Certains de ces commentaires que nous n’aimons pas du tout sont dans l’air. On parle du dernier Rumeur du Jugement Perdu, un peu fou pour l’Occident mais qui pourrait avoir un tout autre sens au Japon. Le jeu pour le moment semble plus que prometteur, mais même s’il se vend bien, il pourrait finir par ne plus voir de séquelles.

Prenez les informations avec des pincettes, car pour le moment ce ne sont que des rumeurs. L’information est donnée selon un article du site japonais Nikkan Taishu, qui a été traduit par les utilisateurs de Reddit. La raison centrale de fermer à la possibilité d’un troisième jugement ? Problèmes contractuels autour de l’acteur Takuya Kimura, protagoniste de la saga.

Ces questions soulevées ne sont pas dues à votre intervention directe. Selon Nikkan, le problème réside dans un affrontement entre son agence et Sega. Apparemment, le distributeur serait intéressé à porter le titre sur le marché PC sur Steam, tandis que l’agence refuserait catégoriquement de protéger l’image de son acteur et chanteur de premier plan contre d’éventuels mods.

Le problème semble absurde au premier abord, mais c’est une question de perspective. L’agence pour laquelle Kimura travaille, Johnny & Associates, a été surprotectrice en publiant des photos de leurs talents en ligne.

Jusqu’en 2018, les photographies d’eux ne pouvaient pas être téléchargées par les médias japonais. Jusqu’à ce même 2021, ils n’ont pas autorisé leurs acteurs à avoir des comptes Twitter ou YouTube, et uniquement sous certaines restrictions.

La rumeur n’est peut-être pas réelle, mais la vérité est qu’elle expliquerait l’absence du premier opus de Judgment dans les magasins numériques. On le trouve dans Stadia, où les moddeurs ne peuvent pas toucher le code des jeux. Seul le temps confirmera si ces données sont vraies.