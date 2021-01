La rumeur d’Indiana Jones réaffirme Chris Pratt lors du redémarrage

Les fans attendaient assez de temps à voir Harrison Ford revenir au rôle d’Indiana Jones, et il y a eu de nombreuses rumeurs au fil des ans sur ce à quoi s’attendre «Indiana Jones 5».

L’une de ces rumeurs est la participation de la star de « Gardiens de la Galaxie » et « Jurassic World », Chris Pratt. Le mois dernier, le producteur Frank Marshall a dit à Den of Geek: « Il n’y aura qu’un seul Indiana Jones et ce sera Harrison Ford, » mais une nouvelle rumeur de Daniel Richtman prétend que Pratt pourrait être de retour dans le bercail.

Selon Richtman, Lucasfilm regarde Pratt pour jouer une version plus jeune du personnage. Il déclare également que « Indiana Jones 5 » prévoit de monter plusieurs films dérivés, ainsi qu’une série et un spectacle d’animation de Disney +.

Tandis que Richtman a fourni de bonnes informations dans le passé, nous sommes certainement surpris de voir que ces rumeurs de Pratt refaire surface après avoir été auparavant discrédité.

Pour l’instant, le seul fait connu sur «Indiana Jones 5» c’est que Steven Spielberg il ne dirigera plus et quoi James Mangold prendra le relais.

Mangold a récemment dirigé le «Ford V Ferrari», qui a été nominé pour le meilleur film aux Oscars. Le directeur a également abordé «Logan», «3:10 to Tuma», «Walk The Line» et plus encore.

«Indiana Jones 5» devrait sortir en salles le 29 juillet 2022.