La rumeur d’Ant-Man 3 prétend qu’un ancien méchant reviendra en tant que MODOK

La dernière rumeur d’Ant-Man and the Wasp: Quantumania prétend qu’un méchant du passé du MCU sera transformé en MODOK.

Un autre jour, une autre rumeur Marvel. Celui-ci est lié à la prochaine L’homme fourmi suite, Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie, et l’apparition possible du super-vilain MODOK Maintenant, il y a eu plusieurs rumeurs circulant récemment concernant le rôle du personnage dans les procédures, avec ce dernier rapport affirmant qu’il s’agira en fait de Darren Cross de Corey Stoll s’insérant dans la chaise flottante de l’organisme mécanisé conçu Seulement pour tuer.

Le scientifique de Stoll, Darren Cross, est apparu pour la première fois en 2015 L’homme fourmi et était un ancien protégé de Hank Pym qui reprend l’entreprise de son mentor et militarise une version similaire de la technologie Ant-Man pour créer le costume Yellowjacket. Au cours de la finale du film, Yellowjacket est vaincu par Scott Lang de Paul Rudd, le héros de Marvel sabotant le costume de Cross et le faisant rétrécir de manière incontrôlable, l’envoyant dans le royaume quantique. Bien que nous n’ayons plus entendu parler de Darren Cross depuis, Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie la star Evangeline Lilly avait déjà fait allusion à l’implication de Corey Stoll dans la suite, marquant l’acteur sur une publication sur les réseaux sociaux qui célébrait le début de la production le Quantamania.

Depuis que MODOK a été signalé comme étant impliqué dans une première version du Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie script, les rumeurs se sont multipliées et ont circulé rapidement concernant l’inclusion du méchant dans l’intrigue. Bien qu’il y ait eu des spéculations récentes selon lesquelles Jim Carrey était recherché pour le rôle, cela a depuis été démystifié, bien que les rapports aient continué à indiquer que MODOK jouera un rôle majeur dans le Ant-Man et la Guêpe suivi. Pour ceux qui ne le savent pas, MODOK a commencé sa vie sous le nom de George Tarleton, un ancien employé d’Advanced Idea Mechanics (AIM), une organisation de vente d’armes spécialisée dans les armes futuristes, qui effectue des expériences sur lui-même dans le but d’augmenter son intelligence. Bien sûr, étant donné que c’est le monde de Marvel Comics, Tarleton finit par se déformer et posséder des capacités de télékinésie, sa tête désormais extrêmement surdimensionnée l’obligeant à utiliser un hoverchair pour se déplacer.





Faire de Darren Cross MODOK nécessiterait clairement plusieurs modifications de l’origine du personnage, mais ce ne serait pas la première fois que le MCU s’éloignerait du matériel source. Une grande partie des attributs de MODOK seraient également assez facilement transférés sur Cross. Avec Stoll envoyé dans le royaume quantique, il va de soi qu’il a peut-être subi des changements majeurs grâce à la fois à son écrasement dans l’oubli apparent et à son exposition prolongée à la dimension mystérieuse.

On ne sait pas encore grand-chose sur ce Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie impliquera, mais le film devrait explorer davantage le domaine quantique ainsi que la folie du multivers qui saigne lentement dans le MCU. Réalisé par Peyton Reed d’après un scénario de Jeff Loveness, Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie met en vedette Paul Rudd dans le rôle de Scott Lang et Evangeline Lilly dans celui de Hope van Dyne, aux côtés de Michael Douglas, Michelle Pfeiffer et Kathryn Newton. Loki La star Jonathan Majors a également été confirmée pour jouer le rôle principal de l’antagoniste, Kang le Conquérant.





Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie devrait sortir aux États-Unis le 28 juillet 2023, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Pensez-vous que ramener Darren Cross en tant que MODOK est une bonne idée, ou préférez-vous que le supervillain reçoive une adaptation plus fidèle? Cela nous vient de The GWW.





