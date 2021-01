La rumeur annonce le retour de Krysten Ritter dans le rôle de Jessica Jones

Fans de merveille Ils pourront être plus calmes pour connaître la nouvelle gamme de séries et de films qui sont sur le point d’élargir davantage la franchise, et avec cette nouvelle rumeur ont commencé à émerger qui pourraient donner des indications sur d’éventuels retours de personnages qui, jusqu’à présent, étaient crus. oublié par les directeurs de l’étude.

La phase quatre débutera officiellement la semaine prochaine avec l’arrivée de «WandaVision » dans Disney +, étant la première d’une liste pas si rare de productions qui feront partie de ladite plate-forme, y compris « She-hulk« Série qui présentera le personnage de Jennifer Walter dans le MCU sous l’interprétation de Tatiana Maslany.

Kevin Feige, chef Studios Marvel, Je m’attendrais à ce que la nouvelle série présente le retour de certains personnages éminents du passé, conduisant à toutes sortes de rumeurs commençant à émerger. Le plus important à ce jour est celui qui suggère que Krysten Ritter reviendrait à son rôle de Jessica Jones de la série Netflix, selon le récit de Twitter @DanielRPK, qui a déjà fait de sages prédictions dans le passé.

Cela, aussi tiré par les cheveux que cela puisse paraître, n’est pas totalement impossible. La période d’attente de deux ans pour Les défenseurs peut être réutilisé par Studios Marvel. Bien qu’il y ait une idée concernant Ritter, qui ne semble pas entièrement convaincue d’un éventuel retour de son caractère.

Jessica Jones aurait eu trois saisons en Netflix, en plus de faire partie de Les défenseurs pour une saison de ce crossover. «Est-ce que je pense à l’interpréter à nouveau? Je ne le crois pas. J’ai l’impression d’y avoir déjà joué, tu sais? Je me sens bien. Je me sens bien de fermer la porte », commentait-il. Ritter à TVLine en 2019.

Elle ne serait pas la seule membre de « Les défenseursDont les fans seraient ravis de se revoir. Adeptes de la série « DaredevilOnt demandé que Studios Marvel J’ai repris la série. Certains rapports indiquent que Charlie cox pourrait répéter votre travail comme Matt Murdock dans la troisième tranche de « Homme araignée».