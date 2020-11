La royauté britannique de Drag Race est prête à briser le tabou final

Drag Race UK star Divina de Campo. (BBC)

Divina de Campo veut faire parler la Grande-Bretagne de la mort.

Les tabous sont un concept vague pour les drag queens, quiconque a été chahuté ou traîné sur scène par l’un d’eux peut en témoigner.

Mais un sujet qui ne fera pas rire beaucoup, même dans les décors les plus proches du fil, est la mort.

«Je pense que c’est une chose très britannique que nous ne parlions pas vraiment de la mort; on ne parle pas vraiment d’émotions, » RuPaul’s Drag Race UK la finaliste Divina de Campo raconte RoseActualités.

«C’est une de ces étranges gueules de bois de l’époque victorienne; il y a cette étrange culture de positivité toxique. Vous ne parlez jamais de quelque chose qui vous rend réellement triste, bouleversé ou en colère. La poursuite de la vie est le bonheur, mais en fait je pense que c’est une fausse poursuite. Le bonheur n’est pas quelque chose de constant, c’est quelque chose que vous ressentez.

Divina est l’une des plus d’une douzaine de stars participant à À court de mots, une nouvelle exposition numérique réalisée par Rankin et présentée par la société d’assurance-vie, de retraite et d’investissement Royal London.

Composée de photographies et d’entretiens vidéo, l’exposition voit Divina et d’autres partager leurs histoires personnelles de perte. Stuart et Doreen Lawrence se souviennent de leur fils, Stephen; Konnie Huq réfléchit à la perte de ses parents dans une succession relativement rapide et John Stapleton parle du décès de sa femme.

Il vise à encourager les conversations autour de la mort; pour normaliser une expérience qui peut sembler totalement aliénante, bien qu’elle soit à peu près la seule chose garantie dans la vie.

« Et si ‘la conversation’ n’était pas si difficile? » Demande Rankin. «Et si c’était plus facile, rassurant, drôle, joyeux? Et si cela évoquait des souvenirs d’une vie pleine et heureuse, plutôt qu’une panique existentielle? Il est temps de changer le récit. »

Dans son interview vidéo, Divina parle de la perte de son beau-père Bob, décédé après un accident vasculaire cérébral mal diagnostiqué.

«Il a été laissé tomber par notre médecin généraliste local», dit-elle RoseActualités. «Il a simplement arrêté de pouvoir faire des choses. Mon mari a dit: « Je pense qu’il a eu un accident vasculaire cérébral », et le médecin a dit: « Il ne fait que le mettre, pour attirer l’attention. » «

«Bob n’était absolument pas cette personne. Il avait travaillé toute sa vie, dans les années 70, il m’enseignait encore comment fabriquer du ciment et réparer les choses… ce n’était pas cette personne.

Divina admet qu’elle n’a toujours «jamais vraiment traité» son chagrin.

«Je prétends simplement qu’ils passent de très longues vacances, ce que je ne pense pas être la chose la plus saine à faire.

«C’est comme s’il y avait un trou qui sera toujours là et qui ne sera jamais comblé. Parfois, ce trou sera énorme, d’autres fois, il sera assez petit. D’après mon expérience, il n’y a aucune rime ou raison expliquant pourquoi c’est plus ou moins grand.

«Je pense que beaucoup de gens cette année vont vivre du deuil, que ce soit pour la première fois ou à nouveau, alors trouver un moyen pour nous d’en parler serait vraiment utile.»

«Je ne suis pas qualifiée pour donner des conseils», ajoute-t-elle, «mais je pense que juste permettre aux gens d’en parler [helps], et ne pas dire: «Tout ira bien, regarde vers l’avenir».

«Vivre ces émotions est plus utile que de prétendre qu’elles ne sont pas là; permettant aux gens de vivre ces émotions. Parfois, vous devez accepter, c’est de la merde, cette situation est de la merde. Personne n’en veut. Mais c’est, malheureusement, une réalité de la vie. Et donc, plus nous sommes capables d’en parler, je pense, mieux c’est.

Lost for Words est une exposition numérique gratuite ouverte maintenant.