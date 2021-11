La rouille d’Alec Baldwin est-elle maudite ? Un membre de l’ensemble a été mordu par une araignée et pourrait perdre son bras

Rouiller J’étais prêt à être juste un autre western dans l’industrie du cinéma, mais Tout a changé le 21 octobre lorsque son protagoniste, Alec Baldwin, a tiré avec un pistolet prop chargé de balles réelles, tuant accidentellement la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza.. Le cauchemar continue pour ce film, alors qu’un nouvel incident a été dévoilé.

Quelques jours après ce qui s’est passé, l’acteur est sorti pour parler et a déclaré que Hutchins était son ami : « Nous étions une équipe très, très huilée qui tournait un film et puis cet horrible événement s’est produit. », a-t-il assuré. Au fil des semaines, de nouveaux détails sont connus derrière, comme le budget total du long métrage et les membres de la production avec de mauvais antécédents.

+ Un nouvel incident à Rust

Après l’accident qui a entraîné la mort du directeur de la photographie, certains techniciens ont continué à travailler sur le plateau d’enregistrement. Jason Miller, un opérateur léger, était sur les lieux lorsqu’il a été mordu par une araignée recluse brune venimeuse., selon ce qui a été rapporté par Nouvelles du ciel. Les conséquences ont été très graves, car cela l’a amené à recevoir des soins médicaux en quelques jours.

« Il a été hospitalisé et a subi plusieurs interventions chirurgicales chaque jour, car les médecins font tout leur possible pour arrêter l’infection et essayer de sauver son bras de l’amputation. », rapporté sur un site où l’on récolte de l’argent pour les frais de l’hispitalisation. « Si l’équipe médicale peut sauver son bras, ce sera un long chemin vers la guérison pour Jason. », ils ont communiqué à travers le médium.

Dans les déclarations, la possibilité qu’il perde son bras a également été ajoutée : « Si au pire il perd son bras, ce sera un événement dévastateur pour lui et sa famille. ». Ce nouveau cas de Meunier attiré l’attention de la presse et ils sont retournés à la production, y compris Baldwin, mais ils ont dit : « Nous ne commentons pas les affaires privées des acteurs individuels et des membres de l’équipe. ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂