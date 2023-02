La roue du temps saison 2 sera brutale selon Star

La deuxième saison de la série Prime Video sera encore plus violente que la première, selon Marcus Rutherford, star de The Wheel of Time.

Avant Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir a volé la vedette aux fans de fantasy sur Prime Video, La roue du temps était la preuve que des aventures médiévales épiques pleines de magie, de ténèbres et de violence pouvaient fonctionner sans problème dans le monde des plateformes de streaming.





La série mettant en vedette Rosamund Pike a fait ses débuts sur le service en 2021 et a été rapidement renouvelée pour un deuxième opus, qui n’a actuellement aucune date de sortie. Cependant, avec une production incroyable, des décors époustouflants, des costumes et des maquillages magnifiques et un budget élevé, il semble qu’il reste encore quelques mois avant de voir les nouveaux épisodes.

Cependant, grâce à l’un de ses protagonistes, nous avons déjà quelques indices sur ce qui va arriver dans le nouvel opus. Marcus Rutherford, qui joue Perrin Aybara dans la série, a révélé lors d’une interview avec Leftlion que la deuxième saison de la série sera encore plus brutale :

Ils ont commencé à accepter et à avoir foi en la prophétie et en leur destinée, donc il y a plus de maturité pour eux. C’est plus sombre aussi, plus réel et un peu plus brutal. L’innocence de ces enfants que nous trouvons dans le village dans l’épisode 1 a disparu depuis longtemps et ils deviennent un peu plus adultes. J’ai vraiment hâte que les gens le voient.

De plus, l’acteur a confirmé qu’il y aura un saut dans le temps, ce qui est logique étant donné que les livres sur lesquels il est basé ont quelques mois de séparation dans l’intrigue du premier au second.





De quoi parle La Roue du Temps ?

Studios Amazon

Basé sur la saga des romans du même nom écrits par l’auteur américain James Oliver Rigney, Jr. sous son pseudonyme Robert Jordan, La roue du temps se déroule dans un monde où la magie est un pouvoir omniprésent mais dangereux.

L’histoire est centrée sur Moiraine Damodred et son fidèle gardien, Lan Mandragora, qui ont passé vingt ans à essayer de trouver la réincarnation du Dragon Reborn et qui, en découvrant qu’une entité sombre soupçonne un garçon de la région, décident de fuir avec un groupe de jeunes qui pourraient potentiellement être les élus. C’est ainsi que le groupe commence une nouvelle aventure où ils fuient tous les forces de l’ombre tout en essayant d’atteindre en toute sécurité la ville des Aes Sedai.

En plus de Pike et Rutherford, la série met en vedette Kae Alexander, Naana Agyei Ampadu, Hammed Animashaun, Pasha Bocarie, Priyanka Bose, Lolita Chakrabarti, Darren Clarke, Maria Doyle Kennedy, Kate Fleetwood, Peter Franzén, Jennifer Cheon et Stuart Graham.