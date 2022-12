La roue du temps : quand la deuxième saison de la série Prime Video sera-t-elle diffusée ?

Le showrunner de la série »La roue du temps », Rafe Judkinsvient de confirmer que la deuxième saison n’arrivera pas sur Prime Video avant la mi-2023. Dans une interview, Judkins a averti les fans de ne pas s’attendre à de nouvelles nouvelles de si tôt.

« Je peux dire qu’il y a du vrai dans les rumeurs selon lesquelles la saison 2 de ‘The Wheel of Time’ sortira au début de 2023 », a-t-il déclaré. « Eh bien, la saison 2 sortira en 2023. Il y a encore beaucoup de travail à faire. à faire sur le spectacle en post-production, effets visuels, tout ça. Donc, je ne m’y attendrais pas au début de 2023, mais à la mi-2023.

Le créateur de la série a également commenté que de fausses nouvelles sur la production de la deuxième saison de »La roue du temps » se sont récemment propagées, de nombreux médias assurant que les chapitres qui n’avaient même pas commencé à être enregistrés étaient déjà terminés.

De même, Judkins en a profité pour assurer que la saison 2 combinera son intrigue avec les deux volumes de romans fantastiques écrits par Robert Jordan, intitulé »The Great Hunt » et »The Dragon Reborn ». Judkins a expliqué que cette décision avait été prise pour éviter que les deuxième et troisième saisons n’aboutissent à des affrontements similaires entre Rand al’Thor, joué par Josha Stradowskiet Ishamael, joué par Tarifs Tarifs.

Il a également fait remarquer que l’auteur Brandon Sandersonqui a terminé l’histoire de « Wheel of Time » après le décès de Jordan en 2007, a convenu que c’était le mouvement nécessaire pour l’histoire, avec la deuxième saison de la série destinée à adapter « The Shadow Rising. » ‘, le quatrième livre de la série .

La deuxième saison de »La roue du temps » se concentrera sur les Seanchan, après la brève invasion de l’armée vue à la fin de la première saison. « Les Seanchans entrent et glissent tout dans la série, un peu comme ils l’ont fait dans les livres », a déclaré Judkins. « C’est un dispositif de narration vraiment cool que Robert Jordan a créé. »

»The Wheel of Time » a sa première saison disponible sur Prime Video. La deuxième saison sera diffusée en 2023.