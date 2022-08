La roue du légendaire Pokémon Koraidon récemment révélé, un fan créatif de Pokémon écarlate et violet fait son interprétation de la créature

Pokemon Scarlet et Violet, les premiers jeux de la neuvième génération de la série, sont sortis en février de cette année. Les nouveaux adversaires, professeurs et autres monstres du jeu ont été abordés plus en détail dans la deuxième vidéo que dans la première, qui n’a servi qu’à annoncer les trois adorables nouveaux Pokémon de départ. La troisième vidéo de Pokemon Scarlet et Violet a donné aux fans leur dernier regard sur le jeu. Il comprenait des informations cruciales sur la toute nouvelle région, les mécanismes de jeu, le chef du gymnase et les légendaires Pokémon, Koraidon et Miraidon récemment sortis.

Koraidon et Miraidon brisent une coutume légendaire de longue date dans les jeux Pokemon, ce qui rend les fans enthousiastes car les joueurs rencontreront désormais un Pokémon légendaire au début du jeu pour la première fois. Depuis les débuts du nouveau Pokémon légendaire, de nombreux passionnés de Pokémon créatifs ont créé leurs œuvres d’art à partir d’eux, en particulier Koraidon, le Pokémon reptile qui sert d’emblème à Pokémon Scarlet. Un passionné de Pokémon intelligent a récemment créé un design original de Koraidon.

Un utilisateur de Reddit a publié un art numérique illustrant l’interprétation de Koraidon par StripyKleo. Bien qu’il existe de nombreuses similitudes entre leur remake et l’original, il existe une différence clé. Le Koraidon original, vu pour la première fois dans le teaser Pokemon Scarlet et Violet, a un renflement circulaire important sur sa poitrine qui ressemble à un pneu en caoutchouc et peut se gonfler ou se dégonfler au besoin. Cependant, la bosse en forme de pneu sur la poitrine de Koraidon est relativement modeste dans l’interprétation de StripyKleo. La communauté Pokemon sur Reddit a adoré la version modifiée de Koraidon, et il y a eu de nombreuses conversations à ce sujet.

Le Koraidon que StripyKleo a modifié a recueilli près de 5 000 votes positifs et des centaines de commentaires en moins de 12 heures. La majorité des réponses ont apprécié la créativité de l’affiche originale et ont même affirmé que le Koraidon modifié était préférable à la version originale en termes d’apparence.