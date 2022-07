La romance inconnue que Martin Hendenson de Virgin River a eue avec Demi Moore

in

CÉLÉBRITÉS

La protagoniste de la série Netflix était la partenaire de l’artiste après sa séparation d’avec Ashton Kutcher. Apprenez tout sur leur histoire d’amour !

© GettyMartin Henderson de Virgin River a eu une liaison avec Demi Moore.

série romantique préférée Netflix revient avec une quatrième saison. On parle de Rivière Viergela fiction mettant en vedette Alexandra Breckenridge et Martin Henderson qui suscite la fureur chez les abonnés de la plateforme de streaming. L’histoire d’amour dans cette petite ville de Californie est tellement captivante qu’il est inévitable de se demander si les acteurs ont aussi une relation dans la vraie vie. La vérité est qu’ils ne sont que des amis et que chacun a sa propre histoire d’amour. Le protagoniste était même en couple avec Demi-Moore.

Dans la fiction du N rouge, l’histoire commence quand Mel Monroe, une infirmière praticienne de Los Angeles, se rend à Virgin River, une ville peu peuplée, pour recommencer sa vie à zéro. Bien qu’il pense d’abord qu’il a fait une erreur, il se lie rapidement avec Jack Sheridanun ex-Marine qui possède l’unique bar, et qui lui montre tout ce que cet endroit a à offrir dans sa vie personnelle et professionnelle.

L’alchimie à l’écran ferait croire que, dans les coulisses, la romance continue. La vérité est qu’Alexandra Breckenridge est mariée depuis 2015 à Casey Hopper, le guitariste de Katy Perry avec qui elle partage deux enfants. Martin Henderson tente de protéger sa vie sentimentale, mais inévitablement certains de ses partenaires se dévoilent : l’actrice Marnette Pattersonle modèle Nicki Watson et sa dernière conquête Aïcha Mendez. Voyez à quoi ils ressemblent ensemble!

Quoi qu’il en soit, il y a une femme qui s’est imposée dans la vie de Martin Henderson. Ce n’était autre que Demi Moore, l’actrice de 59 ans qui partage trois filles avec Bruce Willis. Cinq ans après le divorce avec l’acteur de Die Hard, l’artiste est revenu pour former un couple, cette fois, avec Ashton Kutcher. Bien qu’ils aient joué dans une histoire d’amour qui a commencé en 2005, en 2012, ils ont décidé de mettre fin à leur lien. Et cela signifiait une grande dépression pour l’artiste.

Cependant, six mois après leur séparation, Demi Moore a été montrée marchant avec Martin Henderson, l’acteur qui à l’époque avait un profil bas. Lors d’un déjeuner dans le Connecticut, le couple s’est fait surprendre par les paparazzis faisant grand bruit pour la récente séparation avec Kutcher. Si certains assurent qu’ils sont simplement amis et qu’il l’accompagnait dans cette rupture difficile, beaucoup d’autres croient qu’il s’agissait d’une véritable idylle. Eux seuls ont la réponse !

