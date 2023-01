La romance d’Aitana et Sebastián Yatra confirmée aux États-Unis

célébrités

Aitana et Sebastián Yatra ne cachent plus ce qui était un secret mal gardé : leur idylle ! Les paparazzi ont capturé des images du couple aux États-Unis.

©GettyAitana et Sébastien Yatra

Aitana et Sébastien Yatra Ils ont toujours entretenu une relation cordiale, mais la chimie entre les chanteurs était indéniable lorsqu’ils partageaient tous les deux le casting de La voix des enfantsquelque chose qui a suscité de nombreux doutes dans le public même avec le chanteur toujours en couple avec l’un des protagonistes de Élite: Michel-Ange Bernardeau. Bien que ce soient des spéculations qui s’emparent du cœur de la presse, toujours à l’affût d’infidélités et de scandales.

Ce qui est certain, c’est que Aitana et Sébastien Yatra Ils ont été capturés par des images de paparazzi aux États-Unis où, enfin, le couple de ces chanteurs qui s’entendait si bien avant et partage maintenant un lien qu’ils explorent dans les terres du nord a été confirmé, comme le montrent les photos et les informations qui se dégageait d’eux.

Les chanteurs surpris ensemble aux USA

Le magazine Salut! pourrait confirmer que Aitana et Sébastien Yatra Ils logent dans le même manoir. Bien que les deux soient arrivés aux États-Unis sur différents vols commerciaux, plus tard, il y avait le temps de se retrouver à l’aéroport avec un accueil chaleureux du couple où tout était rire, choyer et beaucoup d’amour. Certes, les chanteurs sont dans un bon moment personnel.

Ce qu’ils ont fait Aitana et Sébastien Yatra une fois arrivés aux États-Unis? Ils se sont retrouvés avec des amis et sont allés au parc à thème de Disney pour passer un bon moment dans un environnement relaxant et avec des personnes de confiance. Dans les réseaux sociaux des deux artistes, on peut confirmer qu’ils sont au même endroit en analysant leurs derniers messages. Mais… quand aura lieu la présentation officielle de ce couple ?

La presse espagnole spécule que l’ancien Tini Stoessel Oui Aïtana Ils pourraient profiter d’un événement très important pour apparaître officiellement devant les flashes. Nous parlons de la cérémonie du prochain Grammy Awards où Sébastien Yatra est nommé dans la catégorie Meilleur album de pop latine. Quand cela arrivera-t-il ? Il faudra attendre le 5 février. Presque là!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?