La romance cachée du prince Charles que la Couronne ne vous a pas dit

La Couronne fait partie des séries les plus populaires et les plus réussies du service de streaming Netflix pour avoir décrit l’histoire de l’une des personnalités les plus importantes du 20e siècle, la reine Elizabeth II. Grâce à la fiction, les téléspectateurs sont témoins de moments royaux vraiment intimes, même s’il semble que la production ait raté une information intéressante qu’ils peuvent toujours inclure dans l’intrigue : la romance entre le prince Charles et Barbra Streisand.

Ce n’est pas la première fois qu’on en parle, car dans le passé l’artiste a fait ses déclarations, mais maintenant c’est la sienne Carlos qui se souvenait d’elle récemment, selon les médias britanniques Les temps. Tout en sélectionnant sa musique préférée pour une émission de la Hospital Broadcasting Association, où il a choisi « Don’t Rain on My Parade » du chanteur, laissé des commentaires révélateurs.

Selon le site de Londres, Carlos a assuré qu’il a des « souvenirs particuliers » de Streisand et qu’il a toujours été captivé par son talent. Il a également rappelé le moment où ils se sont rencontrés: « En 1974, quand je servais dans la Royal Navy, quand j’étais un jeune lieutenant sur la frégate HMS Jupiter, nous avons appelé la base de la marine américaine à San Diego, en Californie. Elle tournait le film ‘Funny Lady’ dans la Warner Bros studios et moi avons eu la chance de visiter le plateau et de la rencontrer. ».

En 2019, Streisand a révélé des photos avec Carlos et a avoué en riant: « Si j’avais bien joué mes cartes, j’aurais pu être la première princesse juive ». Au moment de leur rencontre, il avait 26 ans et elle 32 ans, et plus d’une personne proche assure que le royal était profondément amoureux et on dit qu’à cette époque ils avaient plus que cette approche amicale, bien qu’ils ne l’aient jamais confirmé.







Ce qui est certain, c’est que les deux ont développé une amitié qui s’est rapprochée en 1994 lorsque Barbra Streisand chanté lors d’un concert-bénéfice organisé par Carlos au stade de Wembley. Cette même année, Ils se sont rencontrés à Los Angeles et assurent avoir eu rendez-vous à l’hôtel Bel Air, et l’année suivante elle lui a rendu visite dans sa maison de campagne., déjà quand il était séparé de Lady Di. Verrons-nous cela à The Crown?