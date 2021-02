La roche spatiale tuant les dinosaures pourrait avoir pris naissance au bord du système solaire

Le morceau de roche spatiale qui a tué le nonavien dinosaures peut avoir été un morceau de comète que la gravité de Jupiter a lancé sur une trajectoire de collision avec la Terre.

Une nouvelle étude suggère que l’objet tueur de dinosaures n’était pas un astéroïde entre Jupiter et Mars, comme on le suppose souvent. Au lieu de cela, affirment les auteurs de l’étude, l’impacteur était un morceau de comète du nuage d’Oort, une masse de corps glacés qui entoure les bords extérieurs du système solaire.

Les comètes dites à longue période du nuage d’Oort mettent des centaines d’années à faire un tour autour du soleil, et des études antérieures avaient suggéré que leurs chances de croiser le chemin d’une planète sont trop faibles pour en faire un coupable probable de l’extinction. des dinosaures non aviens (et 75% de toute autre vie sur Terre il y a environ 66 millions d’années). Mais la nouvelle recherche, publiée le 15 février dans la revue Rapports scientifiques , constate que la gravité de Jupiter pousse environ 20% de ces comètes à longue période près du soleil, où elles se séparent. Les fragments résultants sont 10 fois plus susceptibles que les autres comètes du nuage d’Oort de frapper la terre .

Un impact désastreux

Dans cette image améliorée par ordinateur, la limite extérieure du cratère Chicxulub est visible sous la forme de la ligne semi-circulaire verte plus foncée dans le coin supérieur gauche de la péninsule du Yucatan – un creux de 3 à 5 mètres de profondeur et 3 miles (5). kilomètres) de large. (Crédit d’image: NASA / JPL / NGA)

L’impact à la fin du Période crétacée a laissé un cratère d’environ 150 kilomètres de diamètre près de la ville actuelle de Chicxulub, au Mexique, prêtant son nom au rocher spatial coupable, l’impacteur de Chicxulub. Le rocher mesurait au moins 9,6 km de large et a frappé la planète à environ 71 840 km / h, selon chercheurs de l’Université du Texas à Austin . Il a déclenché un tsunami d’un kilomètre de haut et fait fondre la croûte au point d’impact .

L’origine de l’impacteur Chicxulub est un sujet de débat. L’analyse géologique du cratère suggère qu’il s’agissait d’une chondrite carbonée, un type de météore qui ne représente qu’environ 10% de ceux trouvés dans la ceinture principale d’astéroïdes dans le système solaire . Il est possible que davantage d’objets dans le nuage d’Oort aient cette composition, selon les auteurs de l’étude Avi Loeb, astronome à l’Université Harvard, et Amir Siraj, étudiant de premier cycle en astronomie à Havard.

Les chercheurs ont simulé les trajectoires des comètes de longue période du nuage d’Oort au-delà de Jupiter et ont constaté que le champ gravitationnel de la plus grande planète du système solaire transforme environ un cinquième des comètes de longue période en «brouteurs de soleil», qui sont des comètes qui passent très proche du soleil. À courte distance, la gravité du soleil tire plus fort sur le côté proche que sur le côté éloigné de ce type de comète, créant des forces de marée qui peuvent briser la comète.

Une chance de collision

Les fragments de ces ruptures célestes sont plus susceptibles qu’une comète intacte de se croiser avec la Terre lors de leur voyage de retour vers le nuage d’Oort; de tels événements sont capables de produire un impact de la taille de Chicxulub tous les 250 à 730 millions d’années, ont déclaré les chercheurs.

« Notre article fournit une base pour expliquer l’occurrence de cet événement », a déclaré Loeb dans un communiqué. « Nous suggérons qu’en fait, si vous cassez un objet à l’approche du soleil, cela pourrait donner lieu à un taux d’événements approprié et aussi au type d’impact qui a tué les dinosaures. »

Le cratère Zhamanshin au Kazakhstan, qui est le plus grand cratère d’impact créé au cours des millions d’années écoulées, pourrait également avoir été créé par une chondrite carbonée, ont écrit Loeb et Sajir dans le nouvel article, soutenant la théorie selon laquelle ces types de grands fragments sont relativement probables. pour frapper la Terre. Des recherches supplémentaires sur les cratères d’impact de la Terre et la composition des comètes pourraient aider à renforcer les preuves de l’hypothèse.

« Nous devrions voir des fragments plus petits venir sur Terre plus fréquemment à partir du nuage d’Oort », a déclaré Loeb. « J’espère que nous pourrons tester la théorie en ayant plus de données sur les comètes à longue période, obtenir de meilleures statistiques et peut-être voir des preuves de certains fragments. »

