La robe jaune fluo des Oscars signée Zendaya était un clin d’œil à ce look Cher des années 70

La star de «Malcolm & Marie», 24 ans, était un rayon de soleil sur le tapis rouge dans une robe en mousseline jaune signée Valentino.

Intemporel! Shutterstock, Getty Images

Son look dynamique semblait également être un hommage de style à Cher, qui portait une combinaison similaire sur « The Sonny and Cher Show » en 1970, selon Vogue.

Le styliste de Zendaya, Law Roach, a partagé une photo d’archive du look des années 70 de Cher dans son histoire Instagram avec le texte «inspiration constante».

Comme la tenue de Cher, la robe de Zendaya comprenait une découpe audacieuse au niveau du ventre, un thème commun sur le tapis rouge des Oscars cette année.

Dans un autre hommage possible à la chanteuse «I Got You Babe», Zendaya portait ses cheveux longs et simplement coiffée avec une partie centrale.

Alors que la tenue de Cher comprenait un haut licou avec un nœud noué au cou, la robe de Zendaya était sans bretelles et elle était accessoirisée avec 6 millions de dollars de bijoux Bulgari, y compris un collier avec deux cols en diamant et un diamant jaune.

Elle a terminé son look avec des talons jaunes Jimmy Choo assortis et un masque jaune coordonné.

La robe personnalisée de Zendaya a pris 300 heures à créer à la main, selon une publication Instagram de Valentino. La robe a même son propre nom, «Force de beauté».

La robe spectaculaire brille également apparemment dans le noir, comme on le voit dans une série de photos et de vidéos Instagram de son styliste, qui a qualifié la robe de «rêve néon».