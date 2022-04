La robe de magicien d’Oz perdue depuis longtemps de Judy Garland aux enchères

Quiconque a voulu posséder la robe emblématique en vichy bleu et blanc de Dorothy Gale, initialement portée par Judy Garland dans le classique 1939 Magicien d’Oz film, a maintenant une chance de pouvoir. Du 23 au 29 avril, l’adresse pourra être visionnée au Bonhams New York. Ensuite, il sera déplacé à Los Angeles pour être vendu aux enchères.

Bonhams a décrit la robe comme suit : « une robe chasuble en vichy bleu et blanc avec un corsage ajusté et une jupe ample, avec une ‘poche mouchoir’, deux boutons de nacre à l’avant et deux à l’arrière, avec une fermeture à agrafes à l’arrière, avec une étiquette en tissu à l’intérieur inscrite « JUDY GARLAND 4223 », avec un chemisier à manches courtes en organdi crème avec un col haut, garni au niveau du cou et des poignets d’une bordure en rickrack bleu pâle, le chemisier avec fermeture à agrafes au cou et fermeture à pression sur le corps. »

La robe en question peut être vue lors de la scène où la méchante sorcière de l’Ouest (Margaret Hamilton) menace Dorothy à l’intérieur du château de la sorcière. L’ensemble de costumes est l’une des deux seules robes existantes portées par Garland pendant le tournage qui peuvent encore être trouvées associées à un chemisier blanc assorti. C’est aussi l’une des quatre robes bleues et blanches encore connues, selon Bonhams. Il devrait se vendre entre 800 000 € et 1 200 000 €.

À titre de comparaison, une autre des robes de Dorothy que portait Garland a été mise aux enchères en 2015 et vendue pour 1,56 million de dollars. Le mois dernier, le bidon d’huile de Tin Man s’est vendu 250 000 € aux enchères. Un violon rare qui a été utilisé pour enregistrer « Somewhere Over the Rainbow » de la bande originale emblématique du film devrait rapporter jusqu’à 20 millions de dollars aux enchères cet été.

Où oh où est passée la petite robe ?







En 1973, l’actrice Mercedes McCambridge a donné la robe au révérend Gilbert Hartke, ancien chef de théâtre de l’Université catholique d’Amérique (CUA). McCambridge a travaillé comme artiste en résidence à l’université, Hartke l’aidant à résoudre le problème d’alcool des actrices. Selon Bonhams, on ne sait toujours pas comment McCambridge est devenu propriétaire de la robe. Pourtant, il a été suggéré par les personnes qui connaissaient l’actrice qu’elle l’avait acquis directement dans les archives de costumes de la MGM lors d’un nettoyage de leur inventaire. La robe a disparu dans les années 1980 et n’a été retrouvée que récemment.

Matt Ripa, professeur de théâtre à la retraite, l’avait cherché presque partout. Puis un jour, Ripa nettoyait en vue des rénovations à effectuer au Hartke Theatre. Il trouva la robe soigneusement rangée dans une boîte au-dessus des boîtes aux lettres de la faculté. La boîte contenait un court message du professeur d’art dramatique à la retraite Thomas Donahue, disant : « J’ai trouvé ça dans mon bureau. »

CUA à Washington DC est celui qui vend la robe. Le produit de la vente ira au département d’art dramatique de l’école. Si vous souhaitez participer à la vente aux enchères, vous pouvez consulter la maison de vente aux enchères sur Bonhams.com. Les informations trouvées dans cet article sont une gracieuseté de Collider et Forbes.





